Не выплатили зарплату вовремя: что делать работнику в Казахстане

Работодатель в Казахстане обязан выплачивать заработную плату не реже одного раза в месяц. Если деньги не поступают вовремя, работник может обратиться в инспекцию труда.

Согласно статье 113 Трудового кодекса РК, зарплата должна выплачиваться не позднее первой декады следующего месяца. Точная дата устанавливается трудовым или коллективным договором.

Если день выплаты выпадает на выходной или праздник, работодатель должен перечислить деньги заранее – накануне.

Куда обращаться при задержке зарплаты

Сначала работник может обратиться непосредственно к работодателю, выяснить причину задержки и потребовать выплатить задолженность.

Если решить вопрос не удалось, можно подать обращение в территориальный департамент Комитета государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты населения по месту нахождения работодателя.

Жалобу также можно направить онлайн через систему eOtinish.

К обращению желательно приложить документы, которые подтверждают трудовые отношения и наличие задолженности. Это могут быть трудовой договор, расчетные листки, банковские выписки, приказы и другие документы.

Если для этого есть основания, после обращения государственные инспекторы труда проводят контрольные мероприятия в установленном законом порядке.

В предоставленном фрагменте конкретные меры ответственности работодателя за задержку зарплаты пока не указаны, поэтому их лучше добавить из продолжения исходного сообщения, чтобы не приписывать источнику лишнее.