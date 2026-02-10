На расширенном заседании Правительства Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость выработки целостной стратегии привлечения новых качественных инвестиций, направленных на создание современных высокотехнологичных производств. Особую роль в этом процессе Президент отводит частному бизнесу, который должен стать основным источником инвестиций, создавать рабочие места и способствовать росту доходов граждан, передает BAQ.KZ.

Токаев отметил, что преобразование "Байтерека" в инвестиционный холдинг и деятельность фонда "Самрук-Казына" требуют критического пересмотра с целью усиления рыночных принципов и предотвращения ограничений частной инициативы.

"Нам необходима целостная стратегия привлечения новых качественных инвестиций для создания современных высокотехнологичных производств. Здесь особая роль отводится частному бизнесу, который призван стать основным источником притока качественных инвестиций, создания рабочих мест и роста доходов граждан. Преобразование "Байтерека" в инвестиционный холдинг было продиктовано определенными причинами. Несмотря на значительное влияние холдинга на рыночную экономику, важно не допустить ограничения частной инициативы. То же самое касается деятельности Фонда "Самрук-Казына"", — подчеркнул Президент.

Глава государства также отметил необходимость оптимизации структуры национальных компаний и холдингов, избавления от избыточных управленческих кадров, а также выстраивания эффективного взаимодействия институтов развития с бизнесом и финансовым сектором.

"У меня были серьезные беседы с руководителями национальных компаний и фонда "Самрук-Казына". Нужно критически, по-современному пересмотреть структуру компаний, которые перегружены избыточными управленческими кадрами, так называемыми "левобережными" людьми. Они не загружены работой, порой изнывают от ничегонеделания и, наверное, по этой причине зависают в сети и даже участвуют в сомнительных дискуссиях. До добра это не доведет. Но по мере стабилизации и снижения инфляции приоритетом должно стать усиление рыночных принципов", — сказал Токаев.

Президент подчеркнул, что Казахстан обладает рядом инвестиционно привлекательных направлений, таких как редкоземельные металлы, нефтегазохимия, цифровая инфраструктура, возобновляемая энергия, транспорт и агропереработка, реализация которых должна опираться на конструктивное сотрудничество государства и бизнеса.