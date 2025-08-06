Министерство энергетики отчиталось о ходе капитальных ремонтов на станциях и о положительной динамике по снижению износа оборудования. Однако, несмотря на усилия, каждый третий теплоисточник в стране всё ещё находится в критическом состоянии, передаёт BAQ.KZ.

С начала 2025 года в стране запланированы капитальные ремонты 10 энергоблоков, 63 котлов и 39 турбин. На данный момент завершены работы на 4 энергоблоках, 15 котлах и 9 турбинах. Работы продолжаются на 5 энергоблоках, 30 котлах и 19 турбинах.

По данным Минэнерго, благодаря модернизации и техническому обслуживанию средний уровень износа ТЭЦ снизился с 64% до 61%. Несмотря на это, риски остаются высокими: из 37 функционирующих теплоэлектроцентралей 10 всё ещё находятся в красной зоне.

После прошедшего отопительного сезона ряду станций удалось улучшить техническое состояние. Так, из красной зоны в жёлтую перешли девять ТЭЦ, среди которых Экибастузская, Усть-Каменогорская, Жезказганская, Балхашская, Риддерская и Кентауская ТЭЦ. Три ТЭЦ — Атырауская, Текелийская и ТЭЦ-3 в Караганде — перешли из жёлтой зоны в зелёную.

Таким образом, на текущий момент 10 ТЭЦ остаются в красной зоне, 17 — в жёлтой, и только 10 можно считать относительно надёжными — они находятся в зелёной зоне.

В Минэнерго заверяют, что подготовка к отопительному сезону находится на особом контроле. Однако в свете прошлогодних аварий в Экибастузе и других городах казахстанцы вправе задаваться вопросом: успеют ли отремонтировать всё до наступления холодов — или зима вновь принесёт испытания?