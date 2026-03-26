В ряде регионов Казахстана объявлены штормовые предупреждения из-за резкого потепления, сильного ветра и неблагоприятных погодных явлений, передает BAQ.kz.

По данным синоптиков РГП «Казгидромет», в ближайшие дни сохраняется высокий риск подтоплений, ухудшения видимости и опасных природных процессов.

Наиболее сложная ситуация ожидается в восточных и центральных регионах страны. В области Абай и Восточно-Казахстанской области с 26 марта прогнозируется интенсивное снеготаяние. Дневная температура воздуха поднимется до +5-13°C, при этом ожидаются осадки в виде дождя и снега.

Это приведет к ослаблению ледовых явлений, формированию талого стока и подъему уровня воды в реках. Не исключены разливы и подтопления.

Аналогичная ситуация складывается в Карагандинской и Улытау областях, где температура воздуха может достигать +17°C, а на юге — до +20°C. Здесь также ожидаются активное таяние снега и возможные подтопления дорог, населённых пунктов и хозяйственных построек.

В Акмолинской области, включая районы, близкие к Кокшетау, с 26 марта прогнозируется интенсивное таяние снежного покрова. Это может привести к переливам на автодорогах и подтоплению жилых территорий.

Помимо паводковой опасности, в ряде регионов ожидаются сильные ветры.

В Алматинской области порывы ветра могут достигать 28 м/с, особенно в горных районах и вблизи города Конаев. Сильный ветер также прогнозируется в Жетысу, Жамбылской, Туркестанской, Актюбинской и Атырауской областях.

На юге и западе страны возможны пыльные бури — в частности, в Кызылординской и Туркестанской областях. В Мангистауской области синоптики предупреждают о грозах, тумане и пыльных бурях.

В северных регионах, включая Северо-Казахстанскую, Костанайскую и Павлодарскую области, ожидаются туманы и гололедица, что осложнит дорожную обстановку. Аналогичные погодные условия прогнозируются и в столице — в Астане.

Отдельное предупреждение касается горных районов Алматы, где до 26 марта сохраняется лавинная опасность. Специалисты не рекомендуют выход на заснеженные склоны.

Синоптики призывают граждан соблюдать меры предосторожности: избегать поездок в сложных погодных условиях, следить за уровнем воды вблизи рек и не игнорировать предупреждения служб ЧС.