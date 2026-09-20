Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в шести городах Казахстана
Синоптики рекомендуют жителям сократить пребывание на улице и ограничить физические нагрузки на открытом воздухе.
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20 сентября в шести городах Казахстана прогнозируются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), способные привести к ухудшению качества атмосферного воздуха, передаёт Казгидромет.
По данным синоптиков, НМУ ожидаются в Павлодаре, Уральске, Атырау, Актобе, Алматы и Костанае.
Неблагоприятные метеорологические условия возникают при сочетании таких факторов, как штиль, слабый ветер, туман и температурная инверсия. Они препятствуют рассеиванию загрязняющих веществ и способствуют их накоплению в приземном слое воздуха.
В Казгидромете отметили, что при НМУ качество атмосферного воздуха в населённых пунктах может ухудшаться, что представляет риск для здоровья людей.
Жителям рекомендуют:
сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автомобильных дорог и других источников загрязнения;
детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок;
людям с хроническими заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистыми и аллергическими заболеваниями иметь при себе необходимые лекарства;
ограничить физические нагрузки на улице, а занятия спортом проводить в закрытых помещениях.
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