Небо между Казахстаном и Узбекистаном станет оживленнее: о чем договорились авиавласти
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Рейсов из Алматы и Астаны в Ташкент может стать заметно больше. Авиационные власти двух стран договорились расширить лимит частот, и не только на самых популярных маршрутах.
По каждому из двух направлений, Алматы - Ташкент, Астана - Ташкент, разрешенное количество частот вырастет до 60 рейсов в неделю.
На остальных маршрутах между Казахстаном и Узбекистаном лимит поднимут с 14 до 20 рейсов в неделю.
Договоренность достигнута в Ташкенте на переговорах, которые прошли на полях конференции рабочей группы по сотрудничеству Китая и Центральной Азии в гражданской авиации.
Казахстанскую делегацию возглавила председатель Комитета гражданской авиации Министерства транспорта Салтанат Томпиева, узбекскую сторону представлял начальник Управления воздушного транспорта Министерства транспорта Узбекистана Джамолиддин Назаров.
Стороны обсудили расширение авиасообщения и то, как сделать перелеты между крупнейшими городами двух стран доступнее.
В Комитете гражданской авиации связывают решение с ростом пассажиропотока между странами. Деловых и туристических поездок становится больше, а вместе с ними растет и спрос на авиабилеты.
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