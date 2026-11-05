Небо между Казахстаном и Узбекистаном станет оживленнее: о чем договорились авиавласти

Рейсов из Алматы и Астаны в Ташкент может стать заметно больше. Авиационные власти двух стран договорились расширить лимит частот, и не только на самых популярных маршрутах.

По каждому из двух направлений, Алматы - Ташкент, Астана - Ташкент, разрешенное количество частот вырастет до 60 рейсов в неделю.

На остальных маршрутах между Казахстаном и Узбекистаном лимит поднимут с 14 до 20 рейсов в неделю.

Договоренность достигнута в Ташкенте на переговорах, которые прошли на полях конференции рабочей группы по сотрудничеству Китая и Центральной Азии в гражданской авиации.

Казахстанскую делегацию возглавила председатель Комитета гражданской авиации Министерства транспорта Салтанат Томпиева, узбекскую сторону представлял начальник Управления воздушного транспорта Министерства транспорта Узбекистана Джамолиддин Назаров.

Стороны обсудили расширение авиасообщения и то, как сделать перелеты между крупнейшими городами двух стран доступнее.

В Комитете гражданской авиации связывают решение с ростом пассажиропотока между странами. Деловых и туристических поездок становится больше, а вместе с ними растет и спрос на авиабилеты.