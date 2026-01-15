Небо над Ираном вновь открыли для полетов
Сегодня, 15:24
Иран вновь открыл свое воздушное пространство после почти пятичасового закрытия на фоне опасений по поводу возможных военных действий между США и Ираном, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.
Данна мера вынудила авиакомпании отменить, изменить маршруты или задержать некоторые рейсы.
Согласно уведомлению на сайте Федерального управления гражданской авиации США, в среду в 17:15 по восточному времени (22:15 по Гринвичу) Иран закрыл свое воздушное пространство для всех рейсов, кроме международных, входящих в Иран и выходящих из Ирана, с официального разрешения.
По информации Анадолу, после возобновления работы воздушного пространства в районе полетной информации Тегерана началось поэтапное возвращение к нормальному режиму.
