За первые четыре месяца 2025 года сотрудники Департамента полиции на транспорте выявили и пресекли 207 правонарушений, совершённых пассажирами на объектах воздушного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передаёт BAQ.KZ.

127 человек были привлечены к ответственности за распитие алкоголя или нахождение в состоянии опьянения в общественных местах, включая терминалы аэропортов и воздушные суда. 50 пассажиров нарушили запрет на курение на борту самолётов, несмотря на строгие правила авиакомпаний и международные нормы.

Один из последних инцидентов произошёл на борту рейса "Тбилиси — Алматы". 32-летний гражданин Грузии закурил сигарету в туалете во время полёта, за что был задержан полицией по прибытии. Нарушитель оштрафован на 50 МРП за потребление табачных изделий на борту воздушного судна.

"Такие действия создают угрозу безопасности пассажиров, могут спровоцировать срабатывание пожарной сигнализации и даже вынужденную посадку. Игнорирование инструкций экипажа недопустимо", — подчеркнули в Департаменте.

В полиции напомнили, что деструктивное поведение в полёте, включая курение, агрессию, несанкционированное перемещение по салону и неподчинение экипажу, может не только повлечь административную, но и уголовную ответственность в зависимости от степени нарушения.

В связи с участившимися инцидентами, транспортная полиция усиливает контроль за соблюдением порядка на объектах авиации. Пассажирам рекомендуется соблюдать правила безопасности и нормы поведения на борту, чтобы избежать неприятных последствий и угрозы жизни других.