Недалеко от Бухареста в жилом здании произошел взрыв: два человека пострадали
Причину взрыва пока не установили.
Вчера, 23:14
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера, 23:14Вчера, 23:14
105Фото: Report
В результате взрыва, произошедшего в субботу утром в четырехэтажном жилом здании в городе Китила недалеко от Бухареста (Румыния) пострадали два человека, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на румынский телеканал Digi24.
"Взрыв не привел к пожару, но два человека получили ожоги, им оказали медицинскую помощь на месте, после чего их доставили в больницу", - сообщил телеканал.
В связи с инцидентом 40 жителей дома были эвакуированы.
Отмечается, что поврежден фасад здания.
На место происшествия были вызваны пять пожарных машин, две машины скорой помощи.
Самое читаемое
- Аэропорт Уральска готовит новые тарифы на обслуживание рейсов
- Блогерша Камилла Тенликова продавала интимные фото? В Минкультуры проверят информацию
- Какие изменения могут внести в Налоговый кодекс уже в марте
- В Костанайской области выявлены нарушения в сфере лицензирования
- МИД Казахстана прокомментировал ситуацию вокруг Нурлана Сабурова