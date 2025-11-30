В Караганде — резонансный случай школьной жестокости, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Вечернюю Караганду". 10-летний Мирас Мамайев оказался в отделении нейрохирургии после того, как трое одноклассников избили его сразу после уроков. Мальчика экстренно госпитализировали из поликлиники, куда его привела мама, заметив, что сын жалуется на боль и плохо себя чувствует.

Врачи заподозрили сотрясение мозга и травмы внутренних органов. По словам матери пострадавшего, Жибек, одноклассники подкараулили Мираса за воротами школы № 24.

По одному они бы с ним не справились, потому что он ходит на каратэ, занимает призовые места. Поэтому двое держали его за руки и ноги, а третий сел сверху и бил, — рассказала она.

Мирас пришёл домой в слезах. После первичного осмотра врачи подтвердили, что мальчик подстрадал во время драки, и к делу сразу подключилась ювенальная полиция. Родители одного из нападавших извинились перед матерью пострадавшего. Семьи остальных участников, по словам Жибек, не сказали ни слова и даже не поинтересовались состоянием её сына.

Поводом конфликта стала обычная детская ссора на перемене, но мелкая обида переросла в жестокую расправу втроём. Жибек заявила, что отзывать заявление не намерена и будет добиваться наказания для обидчиков сына.