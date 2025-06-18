В Мажилисе представлен отчет Высшей аудиторской палаты (ВАП) по итогам исполнения республиканского бюджета за 2024 год. По оценке аудиторов, правительству не удалось справиться с ключевыми задачами в части доходов, госуправления и планирования, передает BAQ.KZ.

Главный итог — недовыполнение прогноза доходов на 609 млрд тенге, несмотря на то, что сам прогноз уже был снижен на 2 трлн тенге от первоначального плана.

Кроме того, эффективность налогового администрирования оказалась под вопросом: несмотря на увеличение числа проверок, процент взыскания по ним упал более чем в два раза. Мониторинг 249 крупнейших налогоплательщиков был признан бессистемным — в результате доначисления составили всего 643 млн тенге, что лишь 0,01% от общего объема поступлений от крупных компаний.

Согласно заключению ВАП, после обновления системы государственного планирования в апреле 2024 года, центральные госорганы не успели адаптировать свои документы. В результате сорваны 7 ключевых национальных индикаторов и 20 целевых показателей в стратегиях развития госорганов.

Финансовые провалы привели к росту заимствований и увеличению объема трансфертов из Национального фонда — до 5,6 трлн тенге. Это повлияло и на состояние самого фонда: уровень его активов по отношению к ВВП за год снизился на 7 процентных пунктов.

Цель по удержанию бюджетного дефицита в пределах 2,6% от ВВП не достигнута, как и лимит ненефтяного дефицита — его абсолютное значение составило 10,8 трлн тенге.

За год бюджет корректировался 13 раз. При этом 40% изменений были внесены в последнем квартале. Из финансирования были исключены 112 инвестпроектов на сумму 56 млрд тенге, но почти аналогичные по направлениям проекты были снова включены во втором полугодии на 58 млрд тенге.

Темпы исполнения Комплексного плана приватизации резко упали: в 2024 году реализовано всего 14 объектов. При этом, несмотря на сокращение прямого бюджетного финансирования квазигоссектора почти на 29%, остаются случаи неэффективного управления.

В частности, в холдинге "Байтерек" были затянуты сроки доведения льготных средств до получателей, а в Фонде "Самрук-Қазына" отменены или приостановлены 13 крупных проектов на общую сумму 239 млрд тенге.

Высшая аудиторская палата пообещала продолжить работу с правительством и парламентом по улучшению качества бюджетного процесса.