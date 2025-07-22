  • 22 Июля, 13:53
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"Недочет": В Минпромышленности прокомментировали падение крана в Астане

Сегодня, 12:49
АВТОР
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кадр из видео Сегодня, 12:49
Сегодня, 12:49
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Фото: кадр из видео

Председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства РК Бахытжан Жунисбеков прокомментировал смертельный инцидент, произошедший на строительной площадке в Астане 18 июля, передаёт BAQ.KZ.

"На сегодняшний день в сфере промышленной безопасности действуют требования Министерства по чрезвычайным ситуациям. Все сложные подъемные механизмы в обязательном порядке проходят технический осмотр как при эксплуатации, так и при монтаже, а также сопровождаются соблюдением техники безопасности. Строительно-монтажные работы также предполагают обязательное выполнение требований безопасности на промышленных объектах и при подъеме транспортных средств. В данном случае, очевидно, имел место недочет со стороны организации. Усиление контроля со стороны нашего комитета на сегодняшний день не планируется, так как все соответствующие аспекты уже предусмотрены", - пояснил Жунисбеков.

Напомним, вечером около 20:00 обрушился башенный кран. По данным правоохранительных органов, в момент падения в кабине находился рабочий. От полученных травм он скончался на месте.

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