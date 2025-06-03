  • 3 Июня, 16:22
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Недоношенного малыша экстренно эвакуировали из Жаркента

Операция проходила в условиях ограниченного времени.

Сегодня, 15:47
АВТОР
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Недоношенного малыша экстренно эвакуировали из Жаркента Сегодня, 15:47
Сегодня, 15:47
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Экипаж АО "Казавиаспас" Министерства по чрезвычайным ситуациям РК успешно выполнил срочную авиационную транспортировку недоношенного младенца вместе с матерью по маршруту Талдыкорган - Жаркент - Талдыкорган, передает BAQ.KZ.

Операция проходила в условиях ограниченного времени и с высоким уровнем ответственности. Управление вертолётом осуществлял опытный командир воздушного судна Андрей Бухала в тандеме с вторым пилотом Анаятом Акимовым.

Специалисты "Казавиаспас" вновь продемонстрировали слаженную работу, высокую готовность и профессионализм, обеспечив не только быструю транспортировку, но и безопасность самых уязвимых пассажиров - младенца и его матери.

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