Недоношенного малыша экстренно эвакуировали из Жаркента
Операция проходила в условиях ограниченного времени.
Сегодня, 15:47
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Сегодня, 15:47Сегодня, 15:47
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Экипаж АО "Казавиаспас" Министерства по чрезвычайным ситуациям РК успешно выполнил срочную авиационную транспортировку недоношенного младенца вместе с матерью по маршруту Талдыкорган - Жаркент - Талдыкорган, передает BAQ.KZ.
Операция проходила в условиях ограниченного времени и с высоким уровнем ответственности. Управление вертолётом осуществлял опытный командир воздушного судна Андрей Бухала в тандеме с вторым пилотом Анаятом Акимовым.
Специалисты "Казавиаспас" вновь продемонстрировали слаженную работу, высокую готовность и профессионализм, обеспечив не только быструю транспортировку, но и безопасность самых уязвимых пассажиров - младенца и его матери.
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