Недострои, переделки и 4,5 млрд тенге: что происходит со школами Костанайской области?

В этом году на ремонты школ Костанайской области выделили 4,5 млрд тенге. За эти деньги планируют капитально сделать 7 школ и еще 76 учреждений образования будут охвачены текущими ремонтами. И хотя сумма составляет на 1,5 млрд тенге меньше той, которую потратили в прошлом году, она все равно считается очень внушительной для области.

Особенно впечатляет то, что, несмотря на столь огромные бюджетные траты, часть школ, ремонтируемых ранее, все еще остается с недоделками, а часть давно требует капитальной переделки, но денег на них не выделяют. Но огромные бюджетные вливания продолжают поступать на обновление других объектов среднего образования. На фоне каких все еще не устраненных недостатках в давно сданных в эксплуатацию школах пройдут новые ремонты, выяснял корреспондент BAQ.kz.

4,5 млрд на 83 школы

О том, что в этом году в области отремонтируют более 80 школ на общую сумму 4,5 млрд тенге в конце мая сообщила руководитель отдела образования акимата Костаная Гульсим Уразбаева. Она отметила, что самые большие переделки пройдут в городских школах №11, 23 и 25. В них обновят спортивные залы, заменят инженерные коммуникации, реконструируют фасады и кровли.

Школа №23 одна из самых старейших в городе и ждет капитального обновления уже несколько лет. Это касается бассейна, отопления и кровли. Родители учеников не раз возмущались внешним состоянием школы, но средства на ее ремонт так и не выделили. Как выяснилось, в этом году выделены деньги лишь на текущий ремонт в размере 73 млн тенге, хотя ПСД на капитальный ремонт стоимостью 1,5 млрд тенге лежит еще с 2022 года. И согласно строительным нормам, просрочилась еще года назад. На ее корректировку нужны новые средства, сумму капитального ремонта также придется пересмотреть с учетом инфляции и удорожания строительных материалов.

Но школа №23 - не единственная, до капитального ремонта которой, несмотря на готовую ПСД, у городских властей никак не доходят руки.

Еще более проблемными остаются школы, которые сдали или практически сдали в эксплуатацию несколько лет назад. Таких в регионе на данный момент три, две из них имеют статус комфортных.

Ждет достройки третий год

Самой проблемный на данный момент остается новая школа в микрорайоне Кунай. Учреждение рассчитано на 900 мест с современным спортзалом и столовой. Ее начали строить в 2021 году за 2,2 млрд тенге и объявили о сдаче в конце 2023-го года. На момент сдачи здания школы, по заявлению подрядчика ТОО "ПКФ Гренада", оно было готово на 95%. Оставалось подключить только отопление, которого не было во всем новом микрорайоне, в который только тянули теплотрассу.

Фото Аскар Кенжетаев

Тогда заказчик работ подал иск на недобросовестное оказание услуг со стороны подрядчика. Обе инстанции - городскую и областную подрядчик проиграл, и суд постановил выплатить свыше 266 млн тенге в городскую казну.

"Именно эту сумму нам пришлось дополнительно просить в бюджете, чтобы заплатить новому подрядчику. Во-первых, пришлось менять проект. Спортзал подняли на один ярус над столовой. И вместо бетонных конструкций предусмотрели металлические. Во-вторых, "Гренада" применила некачественную арматуру и не произвела проварку нижнего яруса конструкции. Это и стало причиной обвала кровли над спортзалом", - пояснил руководитель отдела технического надзора управления строительства , архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области Жандос Шамбилов.

По его словам, эти 266 млн тенге выделили новому подрядчику для укрепления конструкции школы. Тендер прошел в прошлом году и сейчас ремонт школы на стадии завершения. Подрядчик не местный, из Шымкента, но все его работы "жестко контролируются", пояснили в отделе технадзора, чтобы в сентябре этого года дети точно смогли сесть за парты новой школы. Сейчас в здании уже ведутся отделочные работы.

Фото Аскар Кенжетаев

Между тем, прежний подрядчик ТОО "ПКФ Гренада" свою вину категорически не признает и готовит новый апелляционный иск в суд. Соответственно, 266 млн тенге он не выплатил и эти средства легли дополнительной и непредусмотренной нагрузкой на местный бюджет.

Несогласованные ПСД

Почти аналогичная ситуация с новой комфортной школой №31 на 900 мест, расположенной в новом микрорайоне Береке. На ее строительство потратили 7 млрд тенге, школу ввели в эксплуатацию еще два года назад. Но до сих пор не могут облагородить территорию вокруг нее. Сейчас рядом со зданием комфортной школы нет асфальта. Руководство школы вынуждено за свой счет нанимать подрядчиков, чтобы подсыпать дорогу щебнем и класть деревянные поддоны.

Выяснилось, что в проекте благоустройство территории вокруг школы не было предусмотрено. Оказалось что ПСД на него невозможно сделать без плана детальной планировки микрорайона Кунай, которого в прошлом году еще не было.

"В этом году план детальной планировки появился, ПСД на благоустройство территории вокруг школы разработали, сейчас асфальтируют дорогу со стороны жилого массива микрорайона, возле которого расположен второй вход в школу. К сентябрю работы обещают закончить", - сообщила директор школы №31 Орынкул Баяхметова.

Однако на стадии асфальтирования дороги возле школы выявились еще несколько проблем.

"Оказывается, ПСД на асфальтирование дороги в этой части была разработана еще в 2017 году. Но столичный подрядчик либо не знал об этом, либо ему не сообщили и поставил несколько пролетов забора школы прямо на ту часть, где должна быть дорога. Теперь нам придется убрать семь пролетов забора, а для этого нужно готовить новую ПСД", - рассказала директор школы.

Кроме того, новая асфальтированная дорога предполагает довольно интенсивное движение, а светофор рядом со школой пока не предусмотрен. В проекте указаны лишь "лежачий полицейский" и "зебра", но по мнению руководства школы, этого недостаточно, поэтому они будут настаивать на светофоре.

Открыли, но не доделали

Не вполне комфортной для учеников оказалась и еще одна комфортная школа, расположенная по пр. Ленина моногорода Рудный недалеко от ЦУМа. Ее не могут окончательно сдать с декабря 2024 года. Школу на 1200 мест стоимостью свыше 6 млрд тенге строит по заказу АО "Самрук-Казына" подрядное столичное ТОО "Antarium Group". Когда первые сроки сдачи объекта были нарушены, строящееся здание в апреле прошло года посетил аким Костанайской области. Тогда срок сдачи обозначили 1 августа 2025 года. Но полноценно ее не сдали по сей день, хотя официально школа в Рудном заработала в феврале прошлого года. Правда, когда первые ученики ее посетили, то сразу выяснилось, что в здании еще куча недоделок. Родители школьников возмутились, тем что устранение недоделок идет почти параллельно с учебным процессом.

Фото Аскар Кенжетаев

Недавно стало известно, что заказчик обозначил новый срок устранения недоделок – конец мая этого года. Однако и его уже успели нарушить – внутри здания по-прежнему идут работы, а снаружи благоустраивают территорию.

"Осталось доделать мелочи, конкретно по срокам вам не скажу, подрядчики еще работают. Но сейчас учебному процессу это не мешает, дети на каникулах. Да и раньше не мешало. В школе всего одна смена, поэтому дети учились с утра, а после обеда приходили подрядчики", – прокомментировала ситуацию главный специалист отдела образования акимата Рудного Елена Сафонова.

При этом в отделе образования не исклюют, что на устранение проблем может уйти все лето.

Логичный финал?

Аким Костаная Марат Жундубаев весной этого года выразил свое возмущение по поводу затяжных сроков ремонтов школ. По его мнению, текущий ремонт школы должен длиться максимум год, а капитальный - два года. Он также посетовал на то, что "финансирование школ идет по остаточному принципу", потому что отделы образования подчиняются управлениям, а не городскому акимату. Свое недовольство он адресовал руководителю отдела образования Гульсим Уразбаевой в конце мая.

Через несколько дней стало известно, что Уразбаеву задержали по подозрению в хищении бюджетных средств. В начале июня следственный суд Костаная санкционировал в отношении нее арест сроком на два месяца.

В пресс-службе прокуратуры Костанайской области отметили: в производстве департамента КНБ находится уголовное дело не только в отношении Уразбаевой, а в отношении "должностных лиц городского отдела образования, которые, действуя в группе лиц, подозреваются в хищении бюджетных средств, выделенных школам". Уголовное дело возбуждено по ст. 190 ч.3 УК РК - Мошенничество.