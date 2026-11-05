Недострой загорелся в Алматы
5 Ноября 2026, 14:28
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5 Ноября 2026, 14:285 Ноября 2026, 14:28
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В Медеуском районе Алматы загорелось строящееся двухэтажное здание. Пламя успело охватить второй этаж и крышу.
Пожар случился на территории садоводческого товарищества «Зеленстрой». Когда спасатели прибыли на место, второй этаж и кровля уже горели открытым огнем.
Подразделения МЧС сразу взялись за тушение и не дали пламени распространиться дальше. Пожар полностью ликвидировали на площади 150 кв. м.
Никто не пострадал. Причину возгорания сейчас выясняют.
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