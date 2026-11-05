Недострой загорелся в Алматы

В Медеуском районе Алматы загорелось строящееся двухэтажное здание. Пламя успело охватить второй этаж и крышу.

Пожар случился на территории садоводческого товарищества «Зеленстрой». Когда спасатели прибыли на место, второй этаж и кровля уже горели открытым огнем.

Подразделения МЧС сразу взялись за тушение и не дали пламени распространиться дальше. Пожар полностью ликвидировали на площади 150 кв. м.

Никто не пострадал. Причину возгорания сейчас выясняют.