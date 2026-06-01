Недовольные оценками школьники напали на учителя в Италии

В Италии группа подростков напала на преподавателя после экзамена, предположительно из-за недовольства полученными оценками. Инцидент произошёл 27 мая в профессионально-техническом училище в провинции Терамо, сообщает местный портал Virgilio.

По информации СМИ, после завершения экзамена несколько 14-летних учащихся поджидали преподавателя права. Подростки окружили педагога и перекрыли ему дорогу.

Сначала происходящее выглядело как безобидная шутка, однако вскоре ситуация переросла в агрессию. В результате толчка учитель потерял равновесие и упал, получив травму носа. Пострадавшего госпитализировали, после чего он обратился в правоохранительные органы с заявлением.

Предварительно установлено, что причиной конфликта стали оценки, выставленные экзаменатором. В отношении учащихся могут быть приняты дисциплинарные меры по решению педагогического совета учебного заведения.

Мэр города Даниэле Лауренци осудил произошедшее, заявив, что нападение было направлено не только против конкретного преподавателя, но и против системы образования в целом.