Недропользователей в ВКО оштрафовали на 9,7 миллиона тенге
За 10 месяцев 2025 года специалисты провели 8 внеплановых проверок.
В Восточно-Казахстанской области за нарушения в сфере недропользования предприятия и частные лица оштрафованы на 9,7 миллиона тенге, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на акимат региона.
По данным областного департамента экологии, в ВКО зарегистрировано 484 объекта недропользования, включая 108 контрактов на разведку и добычу общераспространённых полезных ископаемых и 306 контрактов по твердым полезным ископаемым. Из них 64 предприятия относятся к первой категории, 23 из которых оказывают значительное воздействие на окружающую среду.
Как отметил и.о. руководителя департамента экологии Асет Сулейменов, за 10 месяцев 2025 года специалисты провели 8 внеплановых проверок, в ходе которых выявили многочисленные нарушения:
- проведение геологоразведочных и добычных работ без экологических разрешений,
- загрязнение почвы и водных объектов,
- несоблюдение условий экологической экспертизы,
- нарушения правил обращения с отходами.
К административной ответственности привлечены компании "East Copper", "Altai GeoTechnology", "PROFIT S", "КАСКАД-Н", а также ряд индивидуальных предпринимателей и старателей, работавших без разрешений. На данный момент взыскано 9,4 миллиона тенге.
Проверки продолжаются в отношении ТОО "ВСАМ Продакшн", "Маралиха", "Маралиха Голд", а также запланированы профилактические контроли предприятий "ГРК МЛД" и "КОГОДАЙ".
