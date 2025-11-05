В Восточно-Казахстанской области за нарушения в сфере недропользования предприятия и частные лица оштрафованы на 9,7 миллиона тенге, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на акимат региона.

По данным областного департамента экологии, в ВКО зарегистрировано 484 объекта недропользования, включая 108 контрактов на разведку и добычу общераспространённых полезных ископаемых и 306 контрактов по твердым полезным ископаемым. Из них 64 предприятия относятся к первой категории, 23 из которых оказывают значительное воздействие на окружающую среду.

Как отметил и.о. руководителя департамента экологии Асет Сулейменов, за 10 месяцев 2025 года специалисты провели 8 внеплановых проверок, в ходе которых выявили многочисленные нарушения:

- проведение геологоразведочных и добычных работ без экологических разрешений,

- загрязнение почвы и водных объектов,

- несоблюдение условий экологической экспертизы,

- нарушения правил обращения с отходами.

К административной ответственности привлечены компании "East Copper", "Altai GeoTechnology", "PROFIT S", "КАСКАД-Н", а также ряд индивидуальных предпринимателей и старателей, работавших без разрешений. На данный момент взыскано 9,4 миллиона тенге.

Проверки продолжаются в отношении ТОО "ВСАМ Продакшн", "Маралиха", "Маралиха Голд", а также запланированы профилактические контроли предприятий "ГРК МЛД" и "КОГОДАЙ".