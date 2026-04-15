Недропользователи направили 8,9 млрд тенге на науку: что меняется в системе НИОКР
Недропользователи направили миллиарды на науку, но теперь правила меняются. Власти усиливают контроль и полностью перестраивают систему финансирования НИОКР.
В Казахстане по итогам 2025 года недропользователи направили 8,9 млрд тенге на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), передает BAQ.KZ.
Этот вопрос обсудили на заседании Общественного совета под председательством Жакыпа Хайрушева с участием вице-министра энергетики Ерлана Акбарова.
Сколько инвестируют в науку
В стране действует 320 контрактов на недропользование, из которых 291 предусматривают обязательства по финансированию НИОКР.
Часть компаний направляет средства исходя из годового дохода, другие - в размере 1% от затрат на добычу.
По итогам прошлого года общий объем финансирования составил 8,9 млрд тенге. В числе лидеров - компании «Каражанбасмунай», «Кожан» и «СНПС-Актобемунайгаз».
Что изменилось
С февраля 2026 года система финансирования НИОКР была реформирована.
Теперь эти средства отнесены к специальным поступлениям государственного бюджета, а их распределение централизовано.
Финансируемые проекты должны соответствовать приоритетам, утвержденным Научно-техническим советом Министерства энергетики, а реализация будет проходить через механизмы Комитета науки.
Цифровизация отрасли
Отдельное внимание на заседании уделили внедрению цифровых двойников в нефтегазовом секторе.
Ожидается, что это повысит прозрачность данных и эффективность управления ресурсами.
