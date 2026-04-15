В Казахстане по итогам 2025 года недропользователи направили 8,9 млрд тенге на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), передает BAQ.KZ.

Этот вопрос обсудили на заседании Общественного совета под председательством Жакыпа Хайрушева с участием вице-министра энергетики Ерлана Акбарова.

Сколько инвестируют в науку

В стране действует 320 контрактов на недропользование, из которых 291 предусматривают обязательства по финансированию НИОКР.

Часть компаний направляет средства исходя из годового дохода, другие - в размере 1% от затрат на добычу.

По итогам прошлого года общий объем финансирования составил 8,9 млрд тенге. В числе лидеров - компании «Каражанбасмунай», «Кожан» и «СНПС-Актобемунайгаз».

Что изменилось

С февраля 2026 года система финансирования НИОКР была реформирована.

Теперь эти средства отнесены к специальным поступлениям государственного бюджета, а их распределение централизовано.

Финансируемые проекты должны соответствовать приоритетам, утвержденным Научно-техническим советом Министерства энергетики, а реализация будет проходить через механизмы Комитета науки.

Цифровизация отрасли

Отдельное внимание на заседании уделили внедрению цифровых двойников в нефтегазовом секторе.

Ожидается, что это повысит прозрачность данных и эффективность управления ресурсами.