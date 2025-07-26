В Казахстане всё ещё на стадии ликвидации находятся девять коммерческих банков, включая Tengri, Capital Bank Kazakhstan, Asia Credit и Банк Астаны. Это сообщение вызвало волну тревоги среди казахстанцев, особенно на фоне недавних сообщений о санации крупных банков в других странах. Однако финансовые эксперты уверяют: никакой угрозы для экономики Казахстана нет. В интервью корреспонденту BAQ.KZ финансовый аналитик Арман Бейсембаев и экономист Расул Рысмамбетов заявили, что данная ликвидация никак не повлияет на рынок, потому что этих банков на рынке уже давно нет.

По словам Армана Бейсембаева, речь идет о небольших и малоактивных банках, закрытых еще в 2020-2021 годах.

"Ликвидация девяти банков никак не скажется на финансовом рынке. Эти банки уже давно не работают. Tengri Bank, например, закрылся когда? В 2020 году. AsiaCredit Bank? В 2021-м, по-моему. Capital Bank тоже в 2020-м. Qazaq Banki – то ли 2020-й, то ли 2021-й. Это были маленькие, малозначительные банки, не системообразующие", – поясняет финансовый аналитик Арман Бейсембаев.

По словам эксперта, некоторые из этих банков были созданы исключительно в интересах конкретных бизнес-групп или олигархов.

"CapitalBank, Qazaq Banki – это были, по сути, карманные банки отдельных олигархов. Они не работали ни на экономику, ни на клиентов. Это были структуры, через которые прокачивались определённые деньги, возможно, выводились активы за рубеж. Сейчас часть из них возвращается с грохотом", - сказал экономист.

Нужно разобраться с активами

Экономист Расул Рысмамбетов также считает, что ликвидация этих банков не имеет экономического влияния, поскольку ключевые процедуры уже давно завершены.

"На экономику никак не повлияет. Ликвидация некоторых банков идет уже десять лет. У всех отозвали лицензии, они давно не работают", – говорит он.

По словам эксперта, ликвидация – это больше юридическая формальность, но при этом остаются важные нюансы, связанные с недвижимостью, активами и производствами, которые оказались в подвешенном состоянии.

"Есть активы, особенно социально значимые, которые до сих пор не решены. Например, в Астане текстильная фабрика имени Маншук Маметовой, где работают десятки людей, до сих пор находится в неопределенности из-за банкротства AsiaCredit Bank. Есть залоговые месторождения. Необходимо, чтобы эти активы не зависали, а работали на экономику", – считает экономист.

Расул Рысмамбетов предлагает опубликовать открытый список таких проблемных активов, чтобы их можно было продать прозрачно и эффективно.

"Важно не тянуть, а ликвидировать с максимальной пользой для людей. Провести открытые торги. Обеспечить прозрачность, чтобы избежать фаворитизма при распределении имущества. Тогда к АРРФР не будет лишних вопросов", – предлагает экономист.

Рысмамбетов подчеркивает, что сейчас, когда все процедуры АРРФР уже выполнены, важно просто довести дело до конца, грамотно и честно.

Почему АРРФР сообщает об этом только сейчас?

Вопрос, который интересует многих: зачем поднимать волну вокруг ликвидации, если речь идет о давно мёртвых банках?

"АРРФР просто отчитывается. Но формально ликвидационные процедуры идут годами. Посмотрите на другие страны: в России и Украине до сих пор идут судебные процессы по БТА-банку и Казкому. Хотя эти банки уже давно не существуют, юридически остаются хвосты – обязательства, споры, активы", – объясняет Арман Бейсембаев.

Например, в Украине до сих пор ведутся дела по Казкоммерцбанку. Хотя в Казахстане о нем уже давно забыли, в других странах остались его подразделения, долги и юридические конфликты.

"В России одно из отделений Казкома когда-то досталось Halyk bank. Теперь Halyk bank разбирается с обязательствами. Это юридические процессы, которые не имеют никакого влияния на рынок", – говорит эксперт.

Что это значит для простых казахстанцев?

По мнению Армана Бейсембаева, никакой угрозы для вкладчиков и клиентов действующих банков нет. Речь идет о юридической доработке старых кейсов, которые к реальной банковской системе не имеют отношения.

Однако есть вкладчики, которые не забрали свои сбережения из этих банков. Срок выплат уже истёк. Он длился всего год. Однако финорганизации перевели эти деньги на счета в ЕНПФ. Теперь вкладчики, пропустившие срок выплаты, но имеющие "уважительные причины", все еще могут обратиться за возмещением в Казахстанский фонд гарантирования депозитов. К уважительным причинам относятся поступление на воинскую службу, нахождение за пределами Казахстана, оформление принятия наследства и иные причины, связанные с приобретением или открытием наследства, нахождение в местах лишения свободы.

Какие банки находятся в стадии ликвидации?

По данным АРРФР, в ликвидации находятся:

Valyut-Transit Bank

Kazinvestbank

Delta Bank

Eximbank Kazakhstan

Capital Bank Kazakhstan

Qazaq Banki

AsiaCredit Bank

Tengri Bank

АО "Банк Астаны".