Мировые цены на нефть остаются под давлением из-за избытка предложения, несмотря на сокращение добычи странами ОПЕК+ на 2,5 млн баррелей в сутки. Brent продолжает колебаться в диапазоне $60–70 за баррель, а устойчивый рост возможен лишь при усилении геополитических рисков на Ближнем Востоке, которые могут подтолкнуть цену к $72. Корреспондент BAQ.KZ разобралась, почему рынок не реагирует на ограничения добычи и какие факторы сегодня действительно влияют на стоимость нефти.

Избыток предложения сохраняется

По словам эксперта в сфере нефти и энергетики Олжаса Байдилдинова, ежедневные или недельные колебания цен не следует воспринимать как долгосрочный тренд.

"Нефтяные рынки могут колебаться вверх и вниз под влиянием различных факторов. Однако это не меняет общей картины: на рынке нефти сохраняется избыток предложения. Последнее решение ОПЕК+ сохранить добычу на прежнем уровне лишь подтверждает это", – отметил эксперт.

По его словам, ситуацию с ценами на нефть в этом году можно охарактеризовать как "тревожную". Не исключено, что стоимость барреля может опуститься ниже 60 долларов.

Почему сокращение ОПЕК+ не повлияло на цены?

Эксперт напомнил, что страны ОПЕК+ сократили добычу примерно на 2,5 млн баррелей в сутки. Однако даже это решение не дало заметного импульса росту цен.

"Казахстан также присоединился к соглашению, но полностью его не выполнил. В настоящее время страна добывает нефть на максимальном уровне – в прошлом году добыча составляла 2,2 млн баррелей в сутки. То есть с рынка было изъято даже больше нефти, чем производит Казахстан. Тем не менее это не оказало существенного влияния на цену", – пояснил Олжас Байдилдинов.

Он также напомнил периоды, когда цена нефти опускалась ниже 60 долларов за баррель, а американская нефть марки WTI торговалась в районе 55 долларов.

Решают ли краткосрочные колебания судьбу рынка?

По мнению эксперта, краткосрочные колебания не играют решающей роли, поскольку нефть в основном продаётся по долгосрочным контрактам.

"Как правило, нефть реализуется по долгосрочным контрактам, привязанным к среднемесячным котировкам или заранее зафиксированной цене. Поэтому такие краткосрочные изменения не оказывают серьёзного влияния ни на нефтяные компании, ни на бюджет Казахстана", – отметил он.

Для формирования устойчивого ценового тренда необходимо, чтобы цены сохранялись на одном уровне как минимум в течение полугода.

Фактор Ближнего Востока: вырастут ли цены при усилении рисков?

Экономист Бауыржан Ыскаков считает, что геополитическая ситуация на Ближнем Востоке может напрямую повлиять на стоимость нефти. По его словам, особое влияние оказывают конфликты с участием Ирана, Израиля и США.

"В первую очередь – это страх и неопределённость. При усилении геополитических рисков инвесторы опасаются перебоев в поставках сырья. В такие моменты цена на нефть может расти", – отметил экономист.

Вторым важным фактором эксперт называет логистику.

"Через ключевые транзитные зоны Ближнего Востока, такие как Ормузский пролив, проходит значительная часть мирового экспорта нефти. Если этим маршрутам будет угрожать опасность, поставки могут сократиться, что приведёт к росту цен", – пояснил Бауыржан Ыскаков.

Третьим фактором он назвал объёмы добычи и санкционные ограничения в странах – крупных производителях.

"Если в таких странах, как Иран, Саудовская Аравия или Ирак, добыча сократится либо усилятся санкции, предложение уменьшится. "Это также повышает вероятность роста цен", – сказал экономист.

До какого уровня может вырасти цена Brent?

По словам Бауыржана Ыскакова, есть основания полагать, что цена нефти Brent может подняться до 72 долларов за баррель.

"Ряд крупных финансовых институтов и аналитиков прогнозируют, что при усилении рисков на Ближнем Востоке цена Brent может достичь 72 долларов и даже 85 долларов", – отметил он.

При серьёзном сокращении поставок рост может быть ещё более значительным.

"Если транспортировка нефти будет существенно ограничена, цена Brent может вырасти до 90 долларов", – добавил экономист.

Вместе с тем он подчеркнул, что цена нефти зависит не только от геополитики.

"Стоимость формируется под влиянием баланса спроса и предложения, темпов глобального экономического роста и политики стран ОПЕК+. Если предложение будет расти, а спрос снижаться, даже на фоне напряжённости рост цен может быть ограничен. Есть основания полагать, что в этом году цена Brent будет находиться в диапазоне 72–75 долларов", – заключил Бауыржан Ыскаков.

В итоге краткосрочные колебания цен на нефть не меняют основной тренд на рынке. Однако усиление геополитических рисков на Ближнем Востоке может подтолкнуть цену Brent к уровню 72 долларов.

При этом долгосрочная динамика по-прежнему будет зависеть от баланса спроса и предложения, решений ОПЕК+ и состояния мировой экономики.