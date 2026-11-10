Нефть дешевеет, а серебро растет: Brent опустилась ниже 92 долларов
10 Ноября 2026, 09:49
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10 Ноября 2026, 09:4910 Ноября 2026, 09:49
168Фото: baq.kz
Нефть во вторник утром продолжает дешеветь. Январские фьючерсы на Brent торгуются по 91,58 доллара за баррель, это на 0,99% ниже предыдущего закрытия.
За торговую сессию цена Brent колебалась от 91,35 до 93,12 доллара.
Американская нефть WTI с поставкой в декабре подешевела на 1,16%, до 85,84 доллара за баррель.
Серебро подорожало на 1,06%, до 53,25 доллара за унцию. Золото выросло на 0,26% и стоит 4 125,2 доллара за унцию.
Медь подешевела на 0,4%, до 6,36 доллара за фунт.
Природный газ в США почти не изменился в цене и стоит 3,21 доллара за миллион британских тепловых единиц. Европейский газ по индексу TTF в Нидерландах на последних торгах подешевел на 3,81%, до 82,33 евро за мегаватт-час.
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