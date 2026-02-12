По мнению Ассоциации финансистов Казахстана, цены на нефть марки Brent во вторник достигли 70 долларов за баррель (+1%) и продолжают расти, несмотря на увеличение запасов нефти в США на 13,4 млн баррелей, передает BAQ.KZ.

Эксперты связывают это с сохраняющейся геополитической напряжённостью на Ближнем Востоке, включая американо-иранские отношения и предстоящую встречу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом.

Ассоциация отмечает, что рынок учитывает риски возможных санкций, задержания иранских танкеров и обсуждение ограничений на обогащение урана, а также поддержку группировок вроде "Хезболлы" и "Хамаса". Эти факторы создают дополнительную премию за риск, поддерживая рост нефтяных котировок.

На фоне роста цен на нефть курс USDKZT по итогам торгов среды снизился до 491,06 тенге за доллар (-0,83 тенге), приблизившись к годовому минимуму, который ранее фиксировался в марте 2025 года. Объём торгов составил 372 млн долларов (+53,1 млн). По оценке Ассоциации финансистов Казахстана, укрепление тенге поддерживают как внешние факторы — рост нефтяных котировок, так и внутренние — предложение иностранной валюты, включая операции НБРК и обязательную продажу 50% экспортной выручки.

Цены на золото выросли до 5 083 доллара за тройскую унцию (+1%) на фоне геополитической напряжённости, доходность 10-летних казначейских облигаций США — 4,17%, а индекс доллара остался практически без изменений — 96,8 пункта (+0,04%).