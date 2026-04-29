Нефть Brent выросла до $111,51 за баррель

Цены на нефть на мировых рынках демонстрируют разнонаправленную динамику: Brent продолжает расти, тогда как WTI немного снижается в утренние часы.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 8:09 по московскому времени составила $111,51 за баррель. Это на $0,25 (0,22%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. Накануне Brent подорожала на $3,03 (2,8%), достигнув $111,26 за баррель.

В то же время июньские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились на $0,18 (0,18%) - до $99,75 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена выросла на $3,56 (3,7%), составив $99,93 за баррель.

Инвесторы продолжают внимательно следить за геополитической ситуацией на Ближнем Востоке. В частности, попытки урегулирования напряженности между США и Ираном пока не приводят к прогрессу, что оказывает влияние на нефтяные котировки.