На мировом рынке наблюдается тенденция к снижению цен на нефть. В этой связи возникают опасения, что налоговые поступления группы "Самрук-Казына" в бюджет могут сократиться. Как эта ситуация может повлиять на экономику Казахстана, объемы нефтедобычи и государственную финансовую политику - разбирался корреспондент BAQ.KZ.

Почему цена на нефть не падает резко?

По словам председателя правления ОО "NAC Analytica", экономиста и финансиста Расула Рысмамбетова, на нефтяном рынке возможны лишь краткосрочные прогнозы. В настоящее время в северном полушарии продолжается зимний сезон, поэтому ожидать резкого падения цен на нефть было бы нелогично.

"Даже при наличии избыточных запасов в хранилищах крупные игроки все равно находятся на стороне нефти. А основные игроки на мировом рынке - это сами нефтяные компании. Поэтому они всегда стараются удерживать цену", — отмечает он.

По мнению экономиста, для регулирования цен крупным нефтяным компаниям не столь необходим даже ОПЕК. Учитывая совокупность этих факторов, он считает, что среднегодовая цена на нефть не опустится ниже 60 долларов за баррель. Более того, есть вероятность, что и в следующем году она сохранится на этом уровне.

Сократятся ли налоги "Самрук-Казыны" - и будет ли удар по бюджету?

Эксперт не отрицает, что группа "Самрук-Казына" является одним из крупнейших налогоплательщиков. Однако ее роль не ограничивается исключительно налоговыми отчислениями в бюджет.

"Главная задача "Самрук-Казыны" - не только налоги, но прежде всего развитие промышленности и компаний. Компании группы работают практически во всех регионах Казахстана", — говорит Расул Рысмамбетов.

По этой причине он не ожидает резкого углубления бюджетного дефицита. По его словам, в распоряжении государства остаются Национальный фонд и Единый накопительный пенсионный фонд, которые при необходимости позволяют закрывать дефицит. При этом экономист подчеркивает, что куда более важной задачей остается оптимизация государственных расходов.

Как это повлияет на добычу нефти и инвестиции?

Чтобы снижение цен на нефть отразилось на объемах добычи в Казахстане, должны сложиться определенные условия.

"Цена должна опуститься ниже 60 долларов и удерживаться на этом уровне не менее двух кварталов. Это маловероятный сценарий. Поэтому объемы добычи на крупных месторождениях сохранятся. Вместе с тем нефтяным компаниям необходимо продолжать оптимизацию затрат - для отрасли это стандартная практика", — считает экономист.

Расул Рысмамбетов также отметил важность инвестиций в технологии, направленные на увеличение добычи. Внедрение методов закачки воды и полимеров, по его словам, останется актуальным и в ближайшие годы. Как считает он, в течение следующих пяти лет нефть останется основным донором бюджета.

Есть ли риск повторного обращения к Национальному фонду?

По словам эксперта, обращение к Национальному фонду сегодня не является чем-то экстраординарным или чрезвычайным.

"Если средств не хватает, государство неизбежно обращается к Национальному фонду. Так было и раньше. Это не хорошо и не плохо - это реальность. К этому нужно привыкнуть. Страна сейчас находится в фазе перевооружения, ремонтов и дорожного строительства. Поэтому и в следующем году возможно изъятие средств из Национального фонда. Гарантированный трансферт, скорее всего, сохранится, а в части целевых трансфертов потребуется более тщательный пересмотр и оптимизация расходов. Возможно, в следующем году мы даже попытаемся полностью отказаться от целевого трансферта. Однако здесь есть много нюансов. В любом случае объем гарантированного трансферта может быть увеличен", — резюмировал Расул Рысмамбетов.

Экономист добавил, что более четкое понимание того, как именно будут решены эти вопросы, появится ориентировочно в апреле.

Цена нефти и давление на бюджет

Эксперт нефтегазовой отрасли Олжас Байдильдинов также указал на вероятность снижения цен на нефть в следующем году.

По прогнозам ведущих агентств и инвестиционных банков, среднегодовая цена может опуститься ниже 60 долларов за баррель.

"Цена будет колебаться в диапазоне 50-70 долларов. Это, безусловно, окажет негативное влияние на бюджет. Как бы то ни было, нефтяной сектор остается основным драйвером бюджетных доходов, а 99 процентов поступлений в Национальный фонд формируется именно за счет этой отрасли", — отметил эксперт.

При сохранении такой зависимости любые колебания на нефтяном рынке напрямую отражаются на государственных финансах.

Прозрачность и международные стандарты

По мнению эксперта, сегодня к Национальному фонду приковано особое внимание, поскольку половина инвестиционного дохода направляется детям - гражданам Казахстана.

"В обществе нет полного понимания того, какие средства и куда именно инвестируются в рамках Национального фонда. Между тем по своей сути он должен быть столь же прозрачным, как и государственный бюджет. В текущем виде Национальный фонд сложно назвать профессионально управляемым независимым фондом, соответствующим международным стандартам. Основу его портфеля составляют государственные облигации США и других стран - активы с низкой доходностью и в отдельные периоды с ограниченной ликвидностью", — говорит Олжас Байдильдинов.

Заимствования - временное решение

Эксперт напомнил, что помимо Национального фонда у правительства есть еще один стабилизационный инструмент - внутренние и внешние заимствования. Их объем составляет порядка 10 миллиардов долларов в год.

"Бюджет балансируется за счет трансфертов из Национального фонда и заимствований. Но такая модель не может действовать бесконечно. Ликвидная часть фонда ограничена, а в условиях кризиса быстро превратить облигации и акции в наличные средства крайне сложно", — подчеркнул он.

Поэтому, по его мнению, необходима четкая и понятная концепция управления Национальным фондом, разработанная открыто, с участием экспертов и Парламента. В нынешнем виде фонд остается "закрытой структурой".

Золото, богатство и глобальный финансовый баланс

Кроме того, Олжас Байдильдинов обратил внимание на глобальные тенденции. Рост цен на золото и металлы, по его словам, не является случайным явлением.

"Цена на золото растет, дорожают практически все металлы. Появляются прогнозы, что стоимость унции может достичь 10 тысяч долларов. Сейчас трудно говорить об этом однозначно, но ясно одно: деньги в мире постепенно теряют свою прежнюю решающую роль", — отметил эксперт.

В качестве примера он привел состояние Илона Маска, которое приближается к 750 миллиардам долларов, и возможность его превращения в первого в мире триллионера. Развитие роботизации и новых технологий, по его мнению, может в будущем ослабить роль денег и повысить значение ресурсов, в том числе энергии.

В целом мнения экспертов свидетельствуют о том, что экономика Казахстана по-прежнему сильно зависит от нефтяного фактора. Хотя резкого обвала цен на нефть не ожидается, для обеспечения бюджетной стабильности государство продолжает опираться на Национальный фонд и механизмы заимствований. Однако это - временное решение.

С одной стороны, Национальный фонд сегодня стал ключевым инструментом балансировки экономики. С другой - закрытость системы управления, ограниченность инвестиционной структуры и зависимость от трансфертов усиливают долгосрочные риски. Нефтегазовый сектор по-прежнему остается главным оплотом бюджета, однако изменения в глобальной финансовой системе и волатильность сырьевых рынков требуют новых подходов.

В этой связи вопросы переосмысления роли Национального фонда, повышения прозрачности его управления, оптимизации расходов и диверсификации экономики будут оставаться в центре повестки. От принятых решений напрямую будет зависеть финансовая устойчивость Казахстана.