Нефть дорожает из-за сомнений в соглашении США и Ирана

Цены на нефть утром 12 августа продолжили расти на фоне сомнений в возможном соглашении между США и Ираном и новых атак на суда на Ближнем Востоке, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на Brent прибавили 0,81% и достигли 89.44 доллара за баррель. Американская WTI подорожала на 0,85%, до 83.77 доллара.

Рост продолжается третий день. В понедельник нефть подскочила примерно на 5%, когда надежды на скорое соглашение между Вашингтоном и Тегераном начали ослабевать.

Дополнительное давление на рынок оказали атаки на суда в Ормузском и Баб эль Мандебском проливах.

Глава высшего совета безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что Ормузский пролив останется закрытым, пока США не примут условия Тегерана по завершению войны. Среди требований названы разморозка иранских активов и прекращение других конфликтов в регионе.

Движение судов через Ормузский пролив уже резко сократилось. В понедельник через него прошли шесть судов при среднем показателе около 11 за предыдущие десять дней. До войны через пролив ежедневно проходили от 125 до 140 судов.

Сдерживающим фактором для цен стали данные по запасам нефти в США. По информации Американского института нефти, за неделю они выросли примерно на 9,1 млн баррелей, намного больше ожиданий рынка.

Официальные данные Минэнерго США ожидаются позже 12 августа.

Американское энергетическое ведомство предполагает, что перебои с поставками нефти с Ближнего Востока в объеме около 600 тысяч баррелей в сутки могут сохраняться до конца 2027 года.