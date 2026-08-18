Нефть дорожает третий день подряд

Мировые цены на нефть утром 18 августа продолжили рост. Стоимость Brent превысила 91 доллар за баррель на фоне нового обострения ситуации вокруг Ирана и сохраняющихся рисков для поставок через Ормузский пролив, передает BAQ.KZ.

По данным Investing.com, на момент торгов октябрьские фьючерсы на Brent находились на уровне 91,48 доллара за баррель, прибавляя 0,67%. В течение сессии цена колебалась от 89,30 до 91,62 доллара.

За неделю Brent прибавила около 2,9%, а за месяц – примерно 3,8%.

Рост продолжается третий день подряд. Накануне, 17 августа, Brent подорожала на 2,65% и завершила торги на отметке 90,87 доллара за баррель.

Почему нефть снова дорожает

Главным фактором для нефтяного рынка остается ситуация на Ближнем Востоке. Перспективы урегулирования конфликта между США и Ираном ухудшились, а временное перемирие истекло. Тегеран заявил о переходе к более наступательной военной позиции, тогда как Вашингтон не стал продлевать договоренности о прекращении огня.