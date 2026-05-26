Нефть, газ и электроэнергия: как развивается сотрудничество Казахстана и России

Казахстан и Россия продолжают развивать долгосрочное сотрудничество в энергетической сфере.

Сегодня это направление остается одним из ключевых в стратегическом партнерстве двух стран.

Сотрудничество охватывает практически все основные отрасли топливно-энергетического комплекса – от разведки и добычи нефти и газа до электроэнергетики и транспортировки ресурсов. Между профильными ведомствами налажено стабильное взаимодействие, а совместные проекты реализуются в рабочем и конструктивном формате.

Особое внимание Казахстан и Россия уделяют вопросам энергетической безопасности, стабильной работе энергосистем и развитию транспортно-логистических маршрутов.

В нефтяной отрасли продолжается бесперебойная работа экспортных направлений. Важную роль в поставках казахстанской нефти на внешние рынки по-прежнему играет инфраструктура Каспийского трубопроводного консорциума.

В газовой сфере страны расширяют сотрудничество в области переработки углеводородов и транзита природного газа. Это помогает укреплять энергетические связи в регионе и повышать надежность поставок для потребителей.

Эффективно продолжается и взаимодействие в электроэнергетике. Национальные электросети двух стран работают параллельно, а диспетчерские центры координируют баланс энергосистем, обмен электроэнергией и вопросы надежности энергоснабжения.

Энергетическое партнерство Казахстана и России остается важным фактором региональной стабильности и способствует экономическому развитию обеих стран.