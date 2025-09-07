День нефтегазовой отрасли — не только профессиональный праздник, но и повод взглянуть вперёд: каким будет развитие ключевой сферы экономики в ближайшие годы. О том, как Казахстан, обладая богатыми запасами нефти и газа, активно внедряет новые технологии, которые делают добычу безопаснее, экологичнее и эффективнее, читайте в материале BAQ.KZ.

"Умные" месторождения

Нефтяная отрасль постоянно развивается, внедряя новые технологии для повышения эффективности и совершенствования управления. Одним из ярких примеров инноваций стал проект АССОИ (Автоматизированная система сбора и обработки информации) DIGITAL SMART OILFIELD, реализованный ТОО "KAZPETROL GROUP".

Результаты внедрения впечатляют. Так, удалось увеличить коэффициент эксплуатации скважин на 5 процентов: автоматизированные системы управления и контроля позволили оптимизировать режим работы каждой скважины, что напрямую сказалось на росте эффективности. Существенно снизились и потери при добыче нефти — благодаря своевременному реагированию на возникающие проблемы и сокращению простоев.

Важным достижением стала и оптимизация производственных затрат, которые уменьшились на 10 процентов за счёт использования аналитики и алгоритмов машинного обучения. Эти же технологии помогли увеличить межремонтный период скважин: предиктивная аналитика дала возможность грамотно планировать регламентные работы, продлевая срок эксплуатации оборудования.

Отдельно стоит отметить рост качества управленческих решений. Система поддержки, основанная на больших данных, повысила точность и скорость анализа, что позволило увеличить эффективность управленческих процессов вдвое.

Таким образом, проект DIGITAL SMART OILFIELD стал не просто технологической новинкой, а настоящей революцией в нефтяной промышленности. Он показал, что цифровизация открывает новые горизонты для отрасли, помогая одновременно повышать производительность, снижать расходы и обеспечивать устойчивое развитие производства.

Дроны и роботы вместо человека

Там, где раньше требовалось присутствие десятков специалистов, сегодня всё чаще работают дроны и роботизированные комплексы. На объектах Карачаганакского месторождения беспилотники применяются для мониторинга трубопроводов и охраны промыслов, а на Тенгизе внедряются роботизированные установки для сварки и диагностики оборудования.

Контроль рабочих процессов нефтегазодобычи при помощи беспилотных летательных аппаратов и автономизация становится реальностью на сегодняшний день.

При помощи дронов собираются точные данные о новых местах залежей нефти и газа, совершенствуется мониторинг проблемных зон бурения скважины, утечек и пр.

Как отметил Садуохас Мералиев, управляющий директор по нефтепереработке и нефтехимии НК "КазМунайГаз", казахстанские предприятия уже на первом этапе цифровизации.

"Глобальным ключевым трендом сегодня является цифровизация, за ней последует искусственный интеллект. Отечественные предприятия нефтегазовой сферы в основном осуществляют первый этап цифровизации, развивают автоматическую систему управления. Сегодня нужно делать "надстройку" системы с помощью искусственного интеллекта. Это относится и к добыче, и к переработке, и к реализации, к маркетингу", - заверил он.

Экология и "зелёные" технологии

Нефтегазовая отрасль всё активнее внедряет решения, которые помогают снижать воздействие на природу.

С 1 января 2025 года в Казахстане вступили в силу новые требования экологического законодательства. Теперь предприятия 1-й категории, входящие в перечень 50 крупнейших компаний страны, обязаны получить комплексное экологическое разрешение (КЭР).

КЭР — это специальный документ, в котором закреплён список обязательных требований по охране окружающей среды. Он предусматривает, что компания должна соответствовать технологическим нормативам по выбросам, сбросам, водопотреблению и энергоэффективности. Эти нормы определены в отраслевых справочниках и достигаются за счёт внедрения наилучших доступных технологий (НДТ) на производственных участках и оборудовании.

Чтобы стимулировать переход на НДТ, законодательство предусматривает финансовые меры. Предприятия, получившие КЭР, будут освобождены от экологических платежей за выбросы, сбросы загрязняющих веществ и захоронение отходов. А вот для тех компаний, которые проигнорируют новые требования, плата за загрязнение окружающей среды, напротив, существенно возрастёт.

Таким образом, комплексные экологические разрешения становятся не только инструментом охраны природы, но и важным экономическим стимулом для модернизации предприятий.

Например:

- на Тенгизском месторождении реализуется программа по улавливанию и повторному использованию попутного газа, что сокращает выбросы СО₂;

- на Кашагане работают современные системы очистки сточных вод, соответствующие мировым стандартам;

- на Карачаганаке тестируются проекты по переходу части производственных процессов на возобновляемые источники энергии.

Кадры будущего

Новые технологии требуют новых знаний. Молодые специалисты осваивают не только нефтегазовое дело, но и цифровые профессии: аналитиков больших данных, инженеров по автоматизации, IT-специалистов. Сегодня нефтяник — это не только работа вахтой, но и управление процессами через цифровые панели и программы.

Вклад в экономику

Нефтегазовая отрасль остаётся локомотивом казахстанской экономики: на неё приходится около 15% ВВП страны и до 50% экспорта. Благодаря внедрению современных технологий эта цифра не просто удерживается, а постепенно сопровождается качественными изменениями — отрасль становится более устойчивой и ориентированной на будущее.

Новые технологии в нефтегазе — это не мода, а необходимость. Они помогают сохранить конкурентоспособность Казахстана на мировом рынке, защитить природу и создать новые возможности для молодых специалистов. А значит, профессия нефтяника остаётся одной из самых значимых и перспективных для страны.