Нефть идет к сильнейшему недельному росту с июля
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Нефть идет к самому сильному недельному росту с июля. Причина в возобновлении боевых действий между США и Ираном и опасениях за поставки через Ормузский пролив, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bloomberg.
Brent торговалась около 96 долларов за баррель и прибавила за неделю больше 7 %. West Texas Intermediate держалась около 92 долларов.
Обострение наступило после периода относительного затишья. Американская бомбардировочная кампания в начале недели встретила ответные удары Ирана по военным базам США в регионе.
Иранские силы продолжают атаковать суда, проходящие через Ормузский пролив, и выпустили ракеты по Иордании, Кувейту и Бахрейну. Израиль дал понять, что готов возобновить боевые действия при необходимости и что иранская атака освободит его от действующих ограничений.
Как оценивают конфликт в Вашингтоне
Единой оценки происходящего нет. Вице-президент США Джей Ди Вэнс преуменьшил масштаб конфликта, заявив, что не назвал бы это войной, поскольку основные боевые операции завершились несколько недель назад.
Конгрессмен-республиканец Пэт Хэрриган из Северной Каролины, входящий в комитет Палаты представителей по вооруженным силам, оценил ситуацию иначе. По его словам, в военном отношении наступил тупик.
Что говорят аналитики
Рынок пересматривает свою уязвимость, считает глава направления рыночной аналитики Phillip Nova в Сингапуре Приянка Сачдева.
«Премия за риск может сжиматься лишь до определенного предела, пока базовая проблема безопасности остается нерешенной», - отметила она.
Что происходит с ценами
Brent с начала года подорожала почти на 60 %. Нефтепродукты выросли еще сильнее, здесь сказались и ближневосточный конфликт, и война России с Украиной.
Розничные цены на дизель в США достигли максимума с середины 2022 года, а запасы в Европе держатся заметно ниже сезонной нормы.
Спотовые цены на сжиженный природный газ в Азии поднялись до трехлетнего максимума. Высокая стоимость топлива давит на спрос и на бюджеты некоторых стран региона.
Не все так однозначно
Часть поставок из Персидского залива через Ормуз продолжается. Американские официальные лица на этой неделе указывали на устойчивые объемы в регионе.
Саудовская Аравия оставила цену на свой флагманский сорт нефти на следующий месяц без изменений. Это может говорить о том, что напряженность на рынке несколько спала.
До начала войны с Ираном через Ормузский пролив на мировые рынки шло около пятой части всей нефти и сжиженного природного газа.
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