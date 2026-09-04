Нефть идет к сильнейшему недельному росту с июля

Нефть идет к самому сильному недельному росту с июля. Причина в возобновлении боевых действий между США и Ираном и опасениях за поставки через Ормузский пролив, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Brent торговалась около 96 долларов за баррель и прибавила за неделю больше 7 %. West Texas Intermediate держалась около 92 долларов.

Обострение наступило после периода относительного затишья. Американская бомбардировочная кампания в начале недели встретила ответные удары Ирана по военным базам США в регионе.

Иранские силы продолжают атаковать суда, проходящие через Ормузский пролив, и выпустили ракеты по Иордании, Кувейту и Бахрейну. Израиль дал понять, что готов возобновить боевые действия при необходимости и что иранская атака освободит его от действующих ограничений.

Как оценивают конфликт в Вашингтоне

Единой оценки происходящего нет. Вице-президент США Джей Ди Вэнс преуменьшил масштаб конфликта, заявив, что не назвал бы это войной, поскольку основные боевые операции завершились несколько недель назад.

Конгрессмен-республиканец Пэт Хэрриган из Северной Каролины, входящий в комитет Палаты представителей по вооруженным силам, оценил ситуацию иначе. По его словам, в военном отношении наступил тупик.

Что говорят аналитики

Рынок пересматривает свою уязвимость, считает глава направления рыночной аналитики Phillip Nova в Сингапуре Приянка Сачдева.

«Премия за риск может сжиматься лишь до определенного предела, пока базовая проблема безопасности остается нерешенной», - отметила она.

Что происходит с ценами

Brent с начала года подорожала почти на 60 %. Нефтепродукты выросли еще сильнее, здесь сказались и ближневосточный конфликт, и война России с Украиной.

Розничные цены на дизель в США достигли максимума с середины 2022 года, а запасы в Европе держатся заметно ниже сезонной нормы.

Спотовые цены на сжиженный природный газ в Азии поднялись до трехлетнего максимума. Высокая стоимость топлива давит на спрос и на бюджеты некоторых стран региона.

Не все так однозначно

Часть поставок из Персидского залива через Ормуз продолжается. Американские официальные лица на этой неделе указывали на устойчивые объемы в регионе.

Саудовская Аравия оставила цену на свой флагманский сорт нефти на следующий месяц без изменений. Это может говорить о том, что напряженность на рынке несколько спала.

До начала войны с Ираном через Ормузский пролив на мировые рынки шло около пятой части всей нефти и сжиженного природного газа.