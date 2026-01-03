Президент США Дональд Трамп заявил об "идеально проведённой" военной операции в Венесуэле, назвав её беспрецедентной со времён Второй мировой войны. По его словам, американская армия не понесла потерь, а США готовы оставаться в стране до завершения перехода власти и восстановления нефтяной инфраструктуры, передает BAQ.KZ.

В ходе специальной пресс-конференции, президент США подчеркнул, что операция под кодовым названием "Полуночный молот" была полностью успешной:

"Это было событие, подобного которому люди не видели со времён Второй мировой войны".

По словам Трампа, ни один американский военнослужащий не погиб, а также:

"Ни одна машина Армии США не была потеряна в операции в Венесуэле".

Он отметил, что противник ожидал удара:

"Они знали, что мы придём. Они были в состоянии готовности".

Суд, нефть и будущее Венесуэлы

Трамп заявил, что Николас Мадуро и его супруга должны предстать перед американским правосудием.

Отдельно президент США сделал акцент на экономической составляющей операции:

"Мы собираемся заставить наши крупнейшие нефтяные компании, самые крупные в мире, потратить миллиарды долларов на ремонт сильно повреждённой нефтяной инфраструктуры и начать приносить прибыль США".

При этом он подчеркнул, что Вашингтон нацелен на долгосрочный результат:

"Мы хотим мира, свободы и правосудия для народа Венесуэлы".

Сколько США пробудут в стране

По словам Трампа, американское присутствие не будет краткосрочным:

"Мы останемся в Венесуэле столько, сколько потребуется для надлежащего перехода власти".

В то же время он допустил, что дальнейшая эскалация может не понадобиться.