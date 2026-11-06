Нефть может завершить неделю самым резким падением за последнее время

Цена нефти марки Brent по итогам недели может снизиться примерно на 12%. На рынок повлияли итоги промежуточных выборов в США, но угрозы поставкам с Ближнего Востока не дают ценам падать дальше. Об этом сообщает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в январе подорожали на 1,57 доллара, или на 1,6%, до 99,86 доллара за баррель. Американская WTI выросла на 1,10 доллара, или на 1,22%, до 91,62 доллара. Обе марки дорожают вторую торговую сессию подряд.

Несмотря на это, по итогам недели Brent может подешеветь примерно на 12%, а WTI на 12,1%.

Аналитики считают, что основное давление на рынок оказали итоги промежуточных выборов в США, прошедших во вторник. Демократическая партия получила большинство в обеих палатах Конгресса. Инвесторы восприняли это как фактор, который может способствовать ослаблению конфликта США и Израиля с Ираном, продолжающегося девять месяцев.

После этих новостей в среду нефть подешевела на 8% и опустилась до минимума за два месяца.

Дальнейшее снижение сдержали события в Персидском заливе и Ормузском проливе. В среду и четверг участились атаки на танкеры, и опасения за поставки нефти с Ближнего Востока усилились.

Ормузский пролив считается одним из ключевых морских путей для перевозки энергоресурсов в мире. Старший стратег по сырьевым рынкам банка ANZ Дэниел Хайнс отметил, что после резкого падения инвесторы сочли его чрезмерным и снова начали покупать нефть.

По словам аналитика, рынок сейчас заново оценивает реальные риски в регионе. Иран сохраняет контроль над Ормузским проливом и вряд ли добровольно от него откажется, а объем грузов, проходящих через пролив, не достигает и 60% его пропускной способности.

В четверг Иран сообщил еще о трех атаках на танкеры в Ормузском проливе. Данные британского агентства морской безопасности UKMTO показывают, что частота нападений на нефтяные суда приближается к рекордной.