"Нефть - наше богатство, и наша беда": депутат заявил о пробелах в законе

В ходе обсуждения законопроекта по экологическим вопросам в Мажилисе депутат Абзал Куспан поднял проблему противоречий в законодательстве при проверках нефтяных компаний, передает корреспондент BAQ.KZ.

Он задал вопрос автору законопроекта, депутату Едилу Жанбыршину, отметив, что существующие противоречия между Экологическим кодексом и Предпринимательским кодексом позволяют компаниям, наносящим экологический ущерб, уходить от ответственности.

"Нефть - наше богатство, и наша беда. Это отрасль, которая кормит весь Казахстан. Но жители западных регионов страдают от последствий добычи нефти", – заявил Абзал Куспан.

По словам депутата, в соответствии с Предпринимательским кодексом, принятым в 2015 году, была введена норма о необходимости предупреждать субъекты предпринимательства о проверке за месяц.

Как отметил Куспан, это требование мешает выявлять экологические нарушения и привлекать виновных к ответственности.

В качестве примера депутат привел ситуацию в Мангистауской области.

По его данным, одну из компаний оштрафовали на 32 млрд тенге за сброс нефтяных отходов в Каспийское море. Суд первой инстанции и апелляция признали штраф законным.

Однако позднее Верховный суд отменил все решения, сославшись на то, что компанию не предупредили о проверке за месяц.

"Такие ситуации систематически повторяются последние десять лет", – заявил депутат.

В свою очередь Едил Жанбыршин отметил, что проблема касается не только нефтегазовой отрасли, но и всех опасных производственных объектов первой и второй категории.

По его словам, депутаты предлагают вывести вопросы экологического контроля из Предпринимательского кодекса и полностью регулировать их в рамках Экологического кодекса.

"Сейчас при внеплановой проверке необходимо регистрироваться в прокуратуре, теряется время. За этот период компании могут скрыть следы нарушений, а токсичный газ может унести ветром. Потом доказать это становится сложно", – сказал Жанбыршин.

Он сообщил, что в связи с этим предлагается новая норма, направленная на усиление экологического контроля.

В настоящее время по этому вопросу ведется совместная работа с Правительством.

По словам Жанбыршина, проблему планируется полностью решить ко второму чтению законопроекта.