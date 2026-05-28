"Нефть - наше богатство, и наша беда": депутат заявил о пробелах в законе
Депутат заявил о пробелах в проверках нефтяных компаний.
В ходе обсуждения законопроекта по экологическим вопросам в Мажилисе депутат Абзал Куспан поднял проблему противоречий в законодательстве при проверках нефтяных компаний, передает корреспондент BAQ.KZ.
Он задал вопрос автору законопроекта, депутату Едилу Жанбыршину, отметив, что существующие противоречия между Экологическим кодексом и Предпринимательским кодексом позволяют компаниям, наносящим экологический ущерб, уходить от ответственности.
"Нефть - наше богатство, и наша беда. Это отрасль, которая кормит весь Казахстан. Но жители западных регионов страдают от последствий добычи нефти", – заявил Абзал Куспан.
По словам депутата, в соответствии с Предпринимательским кодексом, принятым в 2015 году, была введена норма о необходимости предупреждать субъекты предпринимательства о проверке за месяц.
Как отметил Куспан, это требование мешает выявлять экологические нарушения и привлекать виновных к ответственности.
В качестве примера депутат привел ситуацию в Мангистауской области.
По его данным, одну из компаний оштрафовали на 32 млрд тенге за сброс нефтяных отходов в Каспийское море. Суд первой инстанции и апелляция признали штраф законным.
Однако позднее Верховный суд отменил все решения, сославшись на то, что компанию не предупредили о проверке за месяц.
"Такие ситуации систематически повторяются последние десять лет", – заявил депутат.
В свою очередь Едил Жанбыршин отметил, что проблема касается не только нефтегазовой отрасли, но и всех опасных производственных объектов первой и второй категории.
По его словам, депутаты предлагают вывести вопросы экологического контроля из Предпринимательского кодекса и полностью регулировать их в рамках Экологического кодекса.
"Сейчас при внеплановой проверке необходимо регистрироваться в прокуратуре, теряется время. За этот период компании могут скрыть следы нарушений, а токсичный газ может унести ветром. Потом доказать это становится сложно", – сказал Жанбыршин.
Он сообщил, что в связи с этим предлагается новая норма, направленная на усиление экологического контроля.
В настоящее время по этому вопросу ведется совместная работа с Правительством.
По словам Жанбыршина, проблему планируется полностью решить ко второму чтению законопроекта.