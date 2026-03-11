Рост мировых цен на нефть напрямую влияет на доходы бюджета Казахстана и поступления в Национальный фонд. Об этом в кулуарах заявил министр энергетики Ерлан Аккенженов, передает BAQ.KZ.

По словам министра, при росте стоимости нефти государственные доходы могут значительно увеличиться.

Если цена на нефть достигнет 100 долларов за баррель, дополнительные поступления в бюджет могут составить около 20 миллиардов долларов. При росте стоимости до 120 долларов за баррель эта сумма может увеличиться примерно до 37 миллиардов долларов.

«Фактическая цена нефти определяется в момент загрузки танкеров. На бирже она меняется каждую секунду, поэтому Казахстан отслеживает каждое изменение на рынке и рассчитывает возможную прибыль», - сказал Ерлан Аккенженов.

Министр отметил, что Министерство энергетики не занимается распределением дополнительных нефтяных доходов на социальные выплаты — это относится к компетенции социально-экономического блока правительства. Однако в целом рост цен на нефть положительно влияет на финансовую устойчивость страны.

«Мы контролируем до 52% доходов, поступающих от нефти. Остальная часть направляется на социальные и бюджетные нужды, поэтому влияние на экономику и население может быть заметным», - пояснил он.

Аккенженов также подчеркнул, что Казахстан располагает необходимыми техническими возможностями для стабильного экспорта нефти.