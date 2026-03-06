Министр энергетики Катара Саад бин Шерида Аль-Кааби заявил, что страны Персидского залива могут прекратить экспорт нефти и газа в течение нескольких недель, если конфликт с Ираном продолжится. Об этом он сообщил в интервью газете Financial Times, передает BAQ.kz со ссылкой на Reuters.

По словам министра, продолжающиеся удары Ирана по странам региона в ответ на атаки Израиля и США уже привели к серьезным последствиям для энергетического сектора. Катар ранее был вынужден остановить производство сжиженного природного газа (СПГ). При этом катарский СПГ составляет около 20% мирового предложения, играя ключевую роль в обеспечении спроса в Азии и Европе.

«Все, кто еще не объявил форс-мажор, скорее всего сделают это в ближайшие дни, если ситуация продолжится. Всем экспортерам в регионе Персидского залива придется объявить форс-мажор», - заявил Аль-Кааби.

По его словам, если война будет продолжаться несколько недель, это негативно скажется на мировой экономике.

«Темпы роста мирового ВВП пострадают. Цены на энергоносители вырастут, возникнет дефицит некоторых товаров, начнется цепная реакция - предприятия не смогут обеспечивать поставки», - отметил министр.

Аль-Кааби также подчеркнул, что даже при немедленном прекращении войны Катару потребуется от нескольких недель до нескольких месяцев, чтобы вернуться к нормальному графику поставок.

Кроме того, конфликт может задержать реализацию крупного проекта North Field, который должен был увеличить производство газа и начать работу в середине 2026 года.

Министр предупредил, что в случае блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута экспорта нефти из стран Персидского залива - цены на нефть могут достичь 150 долларов за баррель уже в течение двух-трех недель.

Также, по его прогнозу, цены на газ могут вырасти до 40 долларов за миллион британских тепловых единиц (MMBtu).

Аналитики отмечают, что дальнейшая эскалация конфликта на Ближнем Востоке способна оказать серьезное влияние на глобальные рынки энергии и мировую экономику.