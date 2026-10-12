Нефть подешевела на 1,5 доллара после сделки Трампа о покупке российского дизеля

Нефть в понедельник подешевела примерно на 1,5 доллара за баррель. Рынки отреагировали на план президента США Дональда Трампа покупать дизельное топливо у России. В самих США этот план уже раскритиковали законодатели.

Утром 12 октября баррель Brent стоил 103,31 доллара, на 1,4% меньше, чем накануне. Американская WTI подешевела на 1,7%, до 90,31 доллара, сообщает Associated Press.

Что пообещал Трамп

О сделке Трамп объявил в пятницу в соцсетях. По его словам, он договорился о поставках во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Так он хочет сбить рост цен на топливо перед промежуточными выборами в США 3 ноября.

Трамп написал, что Россия сразу поставит на американский и международный рынок больше 300 тысяч тонн дизеля. В ноябре последуют еще 500 тысяч тонн, «сразу после этого» 1 млн тонн. Затем, по его словам, «в короткий срок» Россия поставит еще 3 млн тонн.

План идет вразрез с усилиями США сократить доходы России от продажи нефти и газа. Всего за несколько недель до этого Конгресс принял закон, который обязывает Трампа ввести крупные пошлины против главных покупателей российской нефти и газа. Исключение сделали для стран, которые покупают меньше 15% российского газового экспорта и заметно сократили закупки.

В воскресенье шестеро сенаторов от обеих партий призвали администрацию «немедленно изменить курс».

Цены на нефть и без того скачут. Рынок не понимает, когда война с Ираном позволит энергетике вернуться к нормальной работе.

Что с биржами

Азиатские рынки в понедельник торговались разнонаправленно. Сильнее всех упал южнокорейский Kospi, он потерял 3,1% и опустился до 6416,17 пункта. Биржи Токио не работали из-за праздника.

Гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%, до 24 253,70 пункта, Shanghai Composite потерял 0,1%, до 3809,08. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,9%, до 8790,70. Тайваньский Taiex снизился на 0,2%, индийский Sensex прибавил 0,1%.

Фьючерсы на американские акции выросли больше чем на 0,3%. Неделю Уолл-стрит закрыла на рекордных уровнях. В пятницу S&P 500 вырос на 0,6%, Dow Jones на 0,8%, Nasdaq на 0,6%.

На этой неделе в США выйдут данные по инфляции и розничным продажам. Крупнейшие банки отчитаются за квартал, во вторник это сделают Citigroup, JPMorgan Chase и Wells Fargo.

Американцы тем временем ждут, что жизнь станет дороже. По предварительным данным Мичиганского университета, потребители прогнозируют инфляцию на ближайший год на уровне 4,7%. Месяц назад они ждали 4,6%, а в феврале, до начала войны с Ираном, только 3,4%.

Доллар утром подорожал до 158,27 японской иены с 158,23. Евро вырос до 1,1211 доллара с 1,1191.