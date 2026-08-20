Нефть продолжает дорожать на мировом рынке
20 Августа 2026, 09:31
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
20 Августа 2026, 09:3120 Августа 2026, 09:31
164Фото: Freepik.com
Стоимость нефти марки Brent утром 20 августа держится около 92 долларов за баррель. Котировки находились на уровне 91,9 доллара, прибавляя около 0,3%.
Главным фактором для нефтяного рынка остается напряженность на Ближнем Востоке. Инвесторы следят за ситуацией вокруг Ирана и Ормузского пролива – одного из важнейших маршрутов транспортировки нефти. Риски перебоев с поставками поддерживают высокие цены.
При этом прогнозы на ближайшие месяцы остаются осторожными. Управление энергетической информации США ожидает, что средняя цена Brent составит около 85 долларов в третьем квартале и 78 долларов в четвертом квартале 2026 года.
Для Казахстана сейчас важнее не цена нефти, а возможность ее экспортировать — эксперт
Самое читаемое
- Под Алматы смещается земля? Что показали семь лет спутниковых наблюдений
- Токаев сделал заявление о внешней политике Казахстана
- В Костанайской области супермаркет оштрафовали за разницу в цене на полке и кассе
- Дожди с грозами и сильный ветер: погода в Казахстане на 20 августа
- Житель Усть-Каменогорска дважды обокрал магазин за один день