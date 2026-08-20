Стоимость нефти марки Brent утром 20 августа держится около 92 долларов за баррель. Котировки находились на уровне 91,9 доллара, прибавляя около 0,3%.

Главным фактором для нефтяного рынка остается напряженность на Ближнем Востоке. Инвесторы следят за ситуацией вокруг Ирана и Ормузского пролива – одного из важнейших маршрутов транспортировки нефти. Риски перебоев с поставками поддерживают высокие цены.

При этом прогнозы на ближайшие месяцы остаются осторожными. Управление энергетической информации США ожидает, что средняя цена Brent составит около 85 долларов в третьем квартале и 78 долларов в четвертом квартале 2026 года.

Для Казахстана сейчас важнее не цена нефти, а возможность ее экспортировать — эксперт