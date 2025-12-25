Отношения между США и Венесуэлой стремительно переходят в фазу жесткого противостояния. Резкие заявления Вашингтона, демонстрация военной силы и усиление санкционного давления формируют новую логику – не переговоров, а управляемого кризиса. В беседе с корреспондентом BAQ.kz, политологи подробно объяснили, какие интересы стоят за действиями США, почему риторика Дональда Трампа не является случайной и какие сценарии развития ситуации выглядят наиболее вероятными.

Венесуэла как "государство-картель" для США

Политолог Ералы Нуржума отмечает, что отношения между США и Венесуэлой окончательно вышли из режима дипломатической имитации.

"То, что мы наблюдаем сегодня – это не очередной виток обострения отношений, а фактическое разрушение самой логики диалога. Вашингтон больше не делает вид, что перед ним обычное государство с проблемной демократией. Венесуэла всё чаще и всё жёстче описывается как государство-картель, где власть, армия и наркотрафик срослись в устойчивую единую систему", — заявил он.

По словам эксперта, американская позиция предельно прагматична и цинична. Если руководство страны вовлечено в международный наркотрафик, то это уже не вопрос суверенитета, а вопрос безопасности США. А с угрозами безопасности, как известно, в Вашингтоне не церемонятся.

Заявления Трампа – не эмоции, а давление

На этом фоне резкие заявления Трампа о возможной войне, по оценке политолога, выглядят частью продуманной стратегии.

"Резкие заявления Дональда Трампа о возможной войне выглядят не эмоциональным срывом, а элементом управляемого давления. Это не объявление войны, а демонстрация готовности её рассматривать. Важный нюанс – Трамп говорит о Венесуэле не как о государстве, а как о проблеме, которую нужно “решать”. Такая лексика редко используется без последствий", – отметил он.

При этом эксперт подчеркивает, что сценарий немедленного вторжения пока не просматривается. По его словам, США понимают цену прямой войны – политическую, экономическую и репутационную. Но это вовсе не означает отказ от силового приёма. Напротив, Венесуэлу методично подводят к статусу “токсичной территории”, где любые меры можно оправдать борьбой с наркотиками, организованной преступностью и криминальным режимом.

Нефть, геополитика и внутренний расчет США

Отдельное место в оценке эксперта занимают экономические и геополитические интересы Вашингтона.

"Крупнейшие доказанные запасы нефти в мире сосредоточены на территории Венесуэлы. Также стоит вопрос геополитики вытеснения России и Китая из западного полушария, где венесуэльская дешевая нефть не даёт покоя сильным мира сего", — отметил он.

Кроме того, давление на Каракас удобно и для внутренней американской политики.

"Для внутренней политики это удобный образ врага для американского избирателя. А тема наркотрафика служит универсальным оправданием – под неё можно подвести санкции, уголовные дела, блокаду и даже ограниченные силовые действия", — подчеркнул политолог.

"Удушение без войны" как базовый сценарий

В краткосрочной перспективе Ералы Нуржума считает наиболее вероятным сценарий усиления несилового давления – усиление санкций, закрытие финансовых каналов, давление на окружение Мадуро, расширение обвинений по линии “Картеля солнц”, которая, по сути, и есть государство Венесуэла. По словам политолога, это стратегия не быстрого удара, а медленного демонтажа режима, когда элиты начинают считать цену лояльности слишком высокой.

При этом "красная линия" для перехода к силовому сценарию, по его словам, достаточно конкретна.

"Это либо резкий рост наркотрафика, напрямую связанный с венесуэльскими структурами, либо действия, которые США смогут подать как прямую угрозу своей безопасности или союзникам. В этом случае риторика о “государстве-картеле” станет юридическим и моральным обоснованием силового сценария", — пояснил эксперт.

Политолог Замир Каражанов также отмечает, что отношения США и Венесуэлы перешли в более жесткую фазу.

"Ситуация перешла от дипломатического давления к военному. Но пока сохраняется на уровне давления, когда сила демонстрируется, но не используется. Сама конфликтная ситуация с Венесуэлой досталась администрации США во главе с Трампом в наследство. Тот факт, что она не была урегулирована вовремя, позволил Трампу реанимировать её в более жёсткой форме. В подобных обстоятельствах поводом для обострения может быть всё что угодно, было бы желание", — заявил он.

От "America First" к "миру через силу"

Оценивая стратегию Дональда Трампа, политолог указывает на трансформацию его внешнеполитического курса.

"Трамп придерживался принципа “Америка прежде всего”, что означало невмешательство США в дела других стран. Однако его действия в отношении Ирана показали готовность применять прямую военную силу. В результате лозунг “America First” трансформировался из политики изоляционизма в политику силового принуждения", — отметил эксперт.

По его словам, сегодня всё чаще звучит принцип "мир через силу". Он подразумевает использование военной силы и решительной внешней политики как способа принуждения к миру на условиях, выгодных США.

Сценарии эскалации и неопределенность требований

Политолог подчеркивает, что давление эффективно лишь при рациональном поведении противоположной стороны.

"Давление и угрозы работают в случае, если другая сторона стремится избежать прямого столкновения. Но они оказываются бесполезны, если противоположная сторона действует иррационально", – отметил он, напомнив пример Афганистана в 2001 году.

Отвечая на вопрос о реальных интересах США, Каражанов говорит о сочетании факторов.

"Скорее всего, это сочетание нефти, геополитики, внутренней политики США и субъективного фактора. Сам по себе венесуэльский режим не создавал масштабных кризисов, но сейчас мы наблюдаем стягивание военной силы к берегам Венесуэлы, блокирование её с моря и захват танкеров. Катализатором стал Трамп с его импульсивной манерой принятия решений", – считает он.

По оценке эксперта, сценарии могут быть разными.

Каражанов отмечает, США могут наращивать военно-морское присутствие и полностью блокировать экспорт венесуэльской нефти. Не исключается нанесение точечных ударов с воздуха под предлогом борьбы с наркотрафиком, с одновременным уничтожением военной и портовой инфраструктуры.

В случае дальнейшей эскалации он допускает и военное вторжение.

"Этот сценарий возможен при активных действиях венесуэльской армии, например атаке на корабль США, что переведёт конфликт в горячую фазу", — отметил он.

При этом остается и теоретически благоприятный исход.

"Он возможен, если руководство Венесуэлы пойдет на урегулирование споров с Вашингтоном, например, через возобновление нефтяных контрактов для американских корпораций", – добавил политолог.

Роль России и Китая

Оценивая роль внешних игроков в виде России и Китая, Каражанов не видит у них возможности сдержать конфликт.

"Никакую. Обе страны находятся в крайне натянутых отношениях с США и не могут выступать посредниками. Максимум – использование площадки Совбеза ООН, но едва ли это остановит администрацию Трампа", – заявил он.

Окно для манёвра сокращается

Ералы Нуржума подчеркивает, что главная опасность текущего обострения заключается не в неизбежности войны.

"Венесуэла перестала быть объектом дипломатии и стала объектом управления кризисом. США больше не обсуждают, как договориться с Каракасом. Они обсуждают, как долго терпеть его существование. Именно поэтому нынешнее обострение опасно — не потому, что война неизбежна, а потому что окно для политического манёвра у Венесуэлы стремительно закрывается", — резюмировал политолог.