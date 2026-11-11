Нефть снова дорожает: Brent вернулась выше 92 долларов за баррель

Цены на нефть в среду утром пошли вверх после падения накануне. Подорожали и драгоценные металлы, сильнее всего серебро.

Январские фьючерсы на Brent торгуются по 92,43 доллара за баррель, это на 0,94% выше предыдущего закрытия. За торговую сессию цена колебалась от 90,75 до 93,21 доллара.

Американская нефть WTI с поставкой в декабре подорожала на 0,69%, до 86,63 доллара за баррель.

Серебро выросло на 2,32%, до 52,42 доллара за унцию. Золото подорожало на 0,56% и стоит 4 052,62 доллара за унцию. Медь прибавила 0,69%, до 6,31 доллара за фунт.

Природный газ в США почти не изменился в цене и стоит 3,29 доллара за миллион британских тепловых единиц. Европейский газ по индексу TTF в Нидерландах на последних торгах подорожал на 2,97%, до 84,95 евро за мегаватт-час.