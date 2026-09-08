Нефть снова растет: Brent держится у $98

Цены на нефть утром 8 сентября продолжают расти. Стоимость Brent достигла $97,55 за баррель, прибавив около 0,57%. Фьючерсы торгуются в районе $97,56.

За неделю Brent выросла примерно на 3,1%, за месяц – почти на 16,8%.

Главным фактором остается ситуация вокруг Ирана и риски для судоходства через Ормузский пролив. Аналитики Goldman Sachs допускают рост нефти до $120 за баррель, если перебои с перевозками усилятся. При нормализации экспорта цена, по их оценке, может опуститься примерно до $80.

Президент США Дональд Трамп, напротив, заявил, что после завершения конфликта с Ираном цены на топливо резко снизятся. При этом его слова о $3 и ниже $2 за галлон касались стоимости бензина в США, а не цены нефти.

Ормузский пролив остается одним из ключевых маршрутов мировой торговли энергоресурсами, поэтому любые ограничения движения судов быстро отражаются на нефтяных котировках.