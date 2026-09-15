Нефть снова выше $100: какие отрасли могут стать следующими драйверами экономики Казахстана

Военно-политическая напряженность на Ближнем Востоке влияет уже не только на цены на нефть, но и на мировую торговлю и перевозки. Риски вокруг Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов вновь показали, насколько энергетика и логистика зависят от геополитики. Для Казахстана на этом фоне растет значение переработки, промышленного производства и новых источников экономического роста, передает BAQ.KZ.

Экономист Сапарбай Жобаев рассказал BAQ.KZ, какие отрасли могут стать опорой для дальнейшей диверсификации экономики Казахстана.

В сентябре стоимость нефти Brent вновь поднялась выше 100 долларов за баррель. Опасения вокруг энергетической инфраструктуры Саудовской Аравии и ситуации в Ормузском проливе усилили тревогу за поставки нефти. Активность хуситов в районе Баб-эль-Мандебского пролива создает дополнительные риски для международного судоходства.

Рост нефтяных цен способен принести экспортерам дополнительный доход в короткой перспективе. Но удорожание перевозок, сбои в поставках и инфляционное давление показывают, почему Казахстану необходимо расширять другие отрасли экономики.

По итогам 2025 года доля обрабатывающей промышленности в ВВП Казахстана составила 12,8% и превысила долю горнодобывающего сектора, которая составила 11,7%.

За январь-июль 2026 года производство в горнодобывающей промышленности сократилось на 4,4%, а в обрабатывающем секторе выросло на 9%.

Зависимость экспорта от нефти при этом сохраняется. За первое полугодие 2026 года Казахстан экспортировал товаров на 40,3 млрд долларов. На сырую нефть и нефтепродукты пришлось 46,5% экспорта. По итогам 2025 года показатель составлял 50,5%.

Энергетика остается одной из главных опор

По словам Сапарбая Жобаева, диверсификация не означает отказ от нефтегазового сектора. Казахстану стоит опираться на уже сформированные природные и производственные преимущества и развивать вокруг них новые производства.

«Первое направление, энергетика. Добыча нефти, газа, производство электроэнергии, угольная промышленность остаются одними из основных драйверов экономики Казахстана. Особенно большие возможности у нас есть в нефтегазовом секторе. Этот потенциал можно задействовать еще много лет», - сказал экономист.

По его мнению, энергетические возможности страны не должны ограничиваться экспортом нефти и газа. Казахстану необходимо наращивать собственную генерацию электроэнергии.

В 2017 году главной темой международной выставки EXPO в Астане стала «Энергия будущего». В последние годы в стране реализуются проекты по строительству новых мощностей, обновлению сетей и снижению дефицита электроэнергии.

При этом Казахстан по-прежнему закупает часть электричества у соседних стран. По данным KEGOC, в 2025 году из России было импортировано 4,64 млрд кВт·ч электроэнергии, экспорт в обратном направлении составил 2,16 млрд кВт·ч.

«Во время EXPO мы говорили, что Казахстан должен стать государством со своей сильной позицией в энергетике. Поэтому необходимо увеличивать собственные мощности и закрывать внутренний спрос», - сказал Жобаев.

Химия и фармацевтика показывают высокий рост

Еще одним перспективным направлением экономист считает химическую промышленность. Она напрямую связана с сельским хозяйством, фармацевтикой, добывающим сектором и другими производствами.

«Химическую промышленность нужно развивать. Минеральные удобрения, продукция для сельского хозяйства, лекарства тесно связаны друг с другом. Нам нужно переходить от продажи сырья к выпуску готовой продукции», - отметил он.

За январь-июль 2026 года выпуск химической продукции в Казахстане вырос на 26,9%.

Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов увеличилось на 38,5%.

От металлургии к машинам и оборудованию

Казахстан остается крупным производителем металлов, но дальнейший рост Жобаев связывает с выпуском продукции с большей добавленной стоимостью.

«Еще с советского периода у Казахстана была большая промышленная база в металлургии и машиностроении. Сейчас ее нужно развивать на новом технологическом уровне. Производство автомобилей, сельскохозяйственной техники, железнодорожного оборудования и техники для горнодобывающего сектора вполне может развиваться внутри страны», - сказал экономист.

Машиностроение сейчас входит в число наиболее быстро растущих направлений обрабатывающей промышленности.

За семь месяцев 2026 года выпуск продукции в отрасли увеличился на 22%.

Производство готовых металлических изделий выросло на 35%.

Главный резерв агросектора находится в переработке

Сельское хозяйство Сапарбай Жобаев относит к направлениям, где у Казахстана есть естественные преимущества.

При этом основной потенциал он видит не в росте экспорта сырья, а в его переработке внутри страны.

«Если мы ограничимся продажей зерна или другой сельхозпродукции в сыром виде, значительная часть добавленной стоимости останется за пределами страны. Если развивать пищевую и легкую промышленность и выпускать готовые товары, рабочие места и доход останутся в Казахстане», - сказал Жобаев.

За январь-июль 2026 года производство продуктов питания выросло на 13,9%.

Дальнейший рост аграрного сектора связан с переработкой мяса, молока, зерна, масличных культур и другой продукции.

География Казахстана может приносить больше дохода

Геополитическая напряженность повысила значение альтернативных транспортных маршрутов.

У Казахстана нет прямого выхода к мировому океану, но страна находится между Китаем и Европой и может зарабатывать на транзитных грузах.

«Мы находимся между Китаем и Европой. При перевозке нефти, металлов и химической продукции пользуемся инфраструктурой других государств. Теперь задача состоит в том, чтобы Казахстан сам предоставлял транзитные услуги и получал доход от международного грузопотока. Средний коридор здесь играет большую роль», - сказал Жобаев.

В 2024 году по Транскаспийскому международному транспортному маршруту перевезли 4,5 млн тонн грузов.

В дальнейшем пропускную способность маршрута планируют довести до 10 млн тонн.

Транспорт и складирование уже стали одной из быстрорастущих частей экономики. В 2025 году реальный рост в секторе составил 19,4%, а за январь-июль 2026 года еще 7,4%.

Строительство поддерживает сразу несколько отраслей

Еще одним источником внутреннего спроса экономист считает строительство.

Сектор формирует заказы для производителей цемента, металла, стекла, древесины, техники, транспортных и финансовых компаний.

«Строительство тянет за собой сразу несколько направлений экономики. Потребность в жилье в Казахстане остается высокой, поэтому у отрасли есть пространство для дальнейшего роста», - сказал он.

В 2025 году жилищный фонд Казахстана достиг 447,3 млн квадратных метров.

На одного человека приходилось 25,1 квадратного метра жилья. В 2019 году показатель составлял 22,2 квадратного метра.

За семь месяцев 2026 года реальный рост строительной отрасли достиг 15,3%.

Производить все внутри страны нет необходимости

По словам Жобаева, диверсификация не предполагает полного отказа от импорта.

Стране стоит сосредоточиться на тех направлениях, где есть ресурсы, производственная база, специалисты и выгодное географическое положение.

«Нет необходимости исходить из того, что мы обязательно должны производить компьютеры или мобильные телефоны и конкурировать с крупнейшими компаниями. Нужно делать ставку на отрасли, где у нас есть собственные преимущества. Это энергетика, химия, металлургия, машиностроение, сельское хозяйство, строительство, транспорт и логистика, туризм и фармацевтика», - сказал экономист.

Курс на диверсификацию экономики Казахстан проводит более двух десятилетий. В 2003 году была принята Стратегия индустриально-инновационного развития на 2003-2015 годы. Позднее подходы к индустриальной политике пересматривались и продолжились в рамках новых государственных программ.

По итогам 2025 года обрабатывающая промышленность уже превысила горнодобывающий сектор по доле в ВВП, а машиностроение, химия, фармацевтика, производство продуктов питания и строительство показывают высокий рост.

При этом сырая нефть остается крупнейшей статьей казахстанского экспорта. Поэтому задача на ближайшие годы состоит в том, чтобы сохранить доходы нефтегазового сектора и одновременно увеличить вклад других отраслей в экономику.