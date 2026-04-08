Нефть торгуется по рекордной цене в Европе и Азии
Причиной роста цен стала блокировка Ормузского пролива.
Сегодня 2026, 04:23
Фото: Istockphoto
Нефтеперерабатывающие заводы в Европе и Азии закупают некоторые сорта нефти примерно за $150 за баррель — это значительно выше текущих фьючерсных цен, передает BAQ.kz со ссылкой на РБК.
В марте фьючерсы на эталонную марку Brent достигли $119,5 за баррель — максимума с 2022 года. Рекорд был установлен в 2008 году, когда цена доходила до $147,5 за баррель.
Причиной роста цен стала блокировка Ормузского пролива и сокращение поставок с Ближнего Востока. Европейские и азиатские заводы соревнуются за нефть, которую можно доставить быстро. Закрытие пролива остановило потоки нефти примерно на 12 млн баррелей в сутки.
Нефтяной трейдер Ади Имсирович объяснил, что главный драйвер цен — паника.
«Когда есть реальная нехватка, покупатели думают не о поставках в июне или июле, а о нефти прямо сейчас».
Самое читаемое
- В Семее открылась новая школа на 300 мест
- Не лечить, а предотвращать: в медицине формируется новый подход к заболеваниям
- «Я хочу довести это дело до конца». Женщина заявила о групповом изнасиловании 30 лет назад
- Насмерть разбилась женщина в Павлодаре
- Известного российского блогера ударили у столичного Байтерека