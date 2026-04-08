Нефть торгуется по рекордной цене в Европе и Азии

Причиной роста цен стала блокировка Ормузского пролива.

Сегодня 2026, 04:23
Istockphoto Сегодня 2026, 04:23
Сегодня 2026, 04:23
Фото: Istockphoto

Нефтеперерабатывающие заводы в Европе и Азии закупают некоторые сорта нефти примерно за $150 за баррель — это значительно выше текущих фьючерсных цен, передает BAQ.kz со ссылкой на РБК.

В марте фьючерсы на эталонную марку Brent достигли $119,5 за баррель — максимума с 2022 года. Рекорд был установлен в 2008 году, когда цена доходила до $147,5 за баррель.

Причиной роста цен стала блокировка Ормузского пролива и сокращение поставок с Ближнего Востока. Европейские и азиатские заводы соревнуются за нефть, которую можно доставить быстро. Закрытие пролива остановило потоки нефти примерно на 12 млн баррелей в сутки.

Нефтяной трейдер Ади Имсирович объяснил, что главный драйвер цен — паника.

«Когда есть реальная нехватка, покупатели думают не о поставках в июне или июле, а о нефти прямо сейчас».

