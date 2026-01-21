Мировые цены на нефть во вторник показали умеренный рост на фоне заявлений президента США Дональд Трамп о возможном введении новых тарифов против ряда европейских стран, а также ослабления доллара и улучшения ожиданий по глобальной экономике, передаёт BAQ.KZ со ссылкой Reuters.

Фьючерсы на нефть Brent подорожали на 49 центов (0,77%) – до 64,43 доллара за баррель, тогда как американская нефть WTI выросла на 56 центов (0,94%), до 60 долларов за баррель.

Инвесторы оценивают риски возобновления торговых конфликтов после того, как Дональд Трамп заявил о намерении с 1 февраля ввести дополнительные 10-процентные пошлины на импорт из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Нидерландов, Финляндии и Великобритании. В случае отсутствия договорённостей по Гренландии тарифы могут вырасти до 25% с 1 июня.

В то же время аналитики отмечают, что краткосрочно тарифные угрозы не оказывают существенного влияния на баланс нефтяного рынка. Поддержку котировкам оказывают пересмотр прогноза мирового роста со стороны Международный валютный фонд, рост цен на дизельное топливо, а также ослабление доллара, которое делает нефть более доступной для покупателей за пределами США.

Дополнительным фактором поддержки стали позитивные макроэкономические данные из Китая. Экономика страны выросла на 5,0% по итогам прошлого года, а добыча нефти увеличилась на 1,5%. Аналитики отмечают, что устойчивость крупнейшего мирового импортёра нефти улучшила настроения на рынке и ожидания по спросу.