Мировые цены на нефть продолжают расти. Стоимость нефти марки Brent crude oil поднялась до 105,19 доллара за баррель, увеличившись примерно на 1,26% в ходе торгов. Рост цен усилился на фоне опасений возможных перебоев поставок нефти из стран Ближнего Востока, передает BAQ.kz.

Как сообщает Reuters, рынок вновь оказался под давлением геополитических рисков, связанных с экспортом нефти из региона.

По данным торгов на платформе TradingView, предыдущая цена закрытия составляла 103,88 доллара за баррель, а дневной диапазон колебаний находился в пределах 102,04–106,50 доллара.

Аналитики отмечают, что усиление напряжённости на Ближнем Востоке традиционно оказывает давление на нефтяной рынок, поскольку регион остаётся одним из крупнейших мировых поставщиков сырья.