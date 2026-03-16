Нефть вновь превысила отметку $100 за баррель
Нефть ускорила рост на фоне угрозы экспорта с Ближнего Востока.
Сегодня 2026, 14:25
Сегодня 2026, 14:25Сегодня 2026, 14:25
91Фото: Pixabay.com
Мировые цены на нефть продолжают расти. Стоимость нефти марки Brent crude oil поднялась до 105,19 доллара за баррель, увеличившись примерно на 1,26% в ходе торгов. Рост цен усилился на фоне опасений возможных перебоев поставок нефти из стран Ближнего Востока, передает BAQ.kz.
Как сообщает Reuters, рынок вновь оказался под давлением геополитических рисков, связанных с экспортом нефти из региона.
По данным торгов на платформе TradingView, предыдущая цена закрытия составляла 103,88 доллара за баррель, а дневной диапазон колебаний находился в пределах 102,04–106,50 доллара.
Аналитики отмечают, что усиление напряжённости на Ближнем Востоке традиционно оказывает давление на нефтяной рынок, поскольку регион остаётся одним из крупнейших мировых поставщиков сырья.
Самое читаемое
- 86,7% казахстанцев поддержали новую Конституцию – опубликованы экзитполы
- Когда заканчивается Рамадан 2026 и когда наступит Ораза айт
- Иран назвал страны, для которых закрыт Ормузский пролив
- От Конституции до АЭС: ключевые референдумы в истории Казахстана
- Наблюдатель СНГ рассказал о необычном событии у избирательного участка