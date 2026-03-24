Иран нанес несколько волн ракетных ударов по Израилю, что привело к срабатыванию сирен воздушной тревоги в Тель-Авиве и других районах страны. Об этом сообщает Reuters, передает корреспондент BAQ.KZ.

По данным израильских военных, в результате атак были слышны взрывы от работы систем ПВО. В северной части страны повреждены жилые дома из-за обломков после перехватов ракет. О жертвах не сообщается.

Трамп говорит о переговорах — Иран отрицает

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран якобы провели «очень продуктивные переговоры» о «полном урегулировании конфликта на Ближнем Востоке». По его словам, именно это стало причиной отсрочки на пять дней удара по энергетической инфраструктуре Ирана.

Однако в Тегеране эти заявления резко опровергли. Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Калибаф заявил, что никаких переговоров с США не было, а подобные заявления — это «фейковые новости», направленные на манипулирование финансовыми и нефтяными рынками.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) также назвал слова Трампа «психологической операцией», подчеркнув, что они не повлияют на действия Ирана.

Нефть снова выше $100: рынки реагируют на эскалацию

На фоне противоречивых сигналов рынки резко отреагировали. Если накануне заявления Трампа вызвали рост фондовых индексов и снижение цен на нефть, то уже во вторник ситуация изменилась.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 4,2% — до $104 за баррель, а американская нефть — до почти $92. Это частично компенсировало падение почти на 10% днем ранее.

Аналитики отмечают, что ситуация остается крайне нестабильной.

«Фундаментально ситуация остается чрезвычайно хрупкой и взрывоопасной», — заявил аналитик IG Тони Сикамор.

Фактор Ормузского пролива: ключевой риск для мира

Одним из главных факторов давления на рынки остается Ормузский пролив — стратегический маршрут, через который проходит около 20% мировой нефти и газа. Иран фактически ограничил его использование после начала конфликта 28 февраля.

Любые угрозы для судоходства в этом регионе могут привести к длительному энергетическому шоку и росту цен на топливо по всему миру.

Несмотря на заявления Трампа, подтверждений прямых переговоров между США и Ираном нет. По данным источников, посредниками выступают Египет, Пакистан и страны Персидского залива.

Сообщается, что возможные переговоры могут пройти в Исламабаде уже на этой неделе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что страна продолжит военные операции, но допускает возможность достижения соглашения при сохранении ключевых интересов Израиля.

Конфликт между США, Израилем и Ираном продолжается с конца февраля. По данным Reuters, число погибших уже превысило 2 тысячи человек.

Иран ранее заявлял, что в случае атак на его инфраструктуру будет наносить удары по объектам союзников США на Ближнем Востоке, что усиливает риски масштабной региональной эскалации.