Нефть выше $100 как индикатор кризиса: Как конфликт Ирана и Израиля усиливает глобальные риски
Тегеран отверг заявления Трампа о переговорах, назвав их «фейком», на фоне эскалации конфликта и угроз энергетическому рынку.
Иран нанес несколько волн ракетных ударов по Израилю, что привело к срабатыванию сирен воздушной тревоги в Тель-Авиве и других районах страны. Об этом сообщает Reuters, передает корреспондент BAQ.KZ.
По данным израильских военных, в результате атак были слышны взрывы от работы систем ПВО. В северной части страны повреждены жилые дома из-за обломков после перехватов ракет. О жертвах не сообщается.
Трамп говорит о переговорах — Иран отрицает
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран якобы провели «очень продуктивные переговоры» о «полном урегулировании конфликта на Ближнем Востоке». По его словам, именно это стало причиной отсрочки на пять дней удара по энергетической инфраструктуре Ирана.
Однако в Тегеране эти заявления резко опровергли. Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Калибаф заявил, что никаких переговоров с США не было, а подобные заявления — это «фейковые новости», направленные на манипулирование финансовыми и нефтяными рынками.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) также назвал слова Трампа «психологической операцией», подчеркнув, что они не повлияют на действия Ирана.
Нефть снова выше $100: рынки реагируют на эскалацию
На фоне противоречивых сигналов рынки резко отреагировали. Если накануне заявления Трампа вызвали рост фондовых индексов и снижение цен на нефть, то уже во вторник ситуация изменилась.
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 4,2% — до $104 за баррель, а американская нефть — до почти $92. Это частично компенсировало падение почти на 10% днем ранее.
Аналитики отмечают, что ситуация остается крайне нестабильной.
«Фундаментально ситуация остается чрезвычайно хрупкой и взрывоопасной», — заявил аналитик IG Тони Сикамор.
Фактор Ормузского пролива: ключевой риск для мира
Одним из главных факторов давления на рынки остается Ормузский пролив — стратегический маршрут, через который проходит около 20% мировой нефти и газа. Иран фактически ограничил его использование после начала конфликта 28 февраля.
Любые угрозы для судоходства в этом регионе могут привести к длительному энергетическому шоку и росту цен на топливо по всему миру.
Несмотря на заявления Трампа, подтверждений прямых переговоров между США и Ираном нет. По данным источников, посредниками выступают Египет, Пакистан и страны Персидского залива.
Сообщается, что возможные переговоры могут пройти в Исламабаде уже на этой неделе.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что страна продолжит военные операции, но допускает возможность достижения соглашения при сохранении ключевых интересов Израиля.
Конфликт между США, Израилем и Ираном продолжается с конца февраля. По данным Reuters, число погибших уже превысило 2 тысячи человек.
Иран ранее заявлял, что в случае атак на его инфраструктуру будет наносить удары по объектам союзников США на Ближнем Востоке, что усиливает риски масштабной региональной эскалации.
Самое читаемое
- Казахстанские гимнастки завоевали четыре медали на турнире в Афинах
- Казахстан отказался от строительства ГПЗ на Карачаганаке с участием Shell и Eni
- Три человека погибли в ДТП на аль-Фараби: общество требует жёстких мер
- Ряд участков трассы «Астана – Караганда – Алматы» снова доступен для автомобилистов
- Новые правила декларирования доходов: что важно знать казахстанцам в 2026 году