Рост цен на нефть продолжается третий день подряд. В ходе торгов в Азии нефть марки Brent подорожала до $69 за баррель – это самый высокий уровень с конца сентября 2025 года. В то же время американская нефть WTI торговалась в диапазоне $63–64 за баррель. Корреспондент BAQ.KZ разбиралась, какие факторы стоят за ростом цен и как эта ситуация может повлиять на рынки и Казахстан.

Причины роста цен

Ключевым фактором повышения нефтяных котировок стала геополитическая напряжённость на Ближнем Востоке, прежде всего в контексте отношений между США и Ираном.

– Цена на нефть сегодня крайне волатильна, и основной фактор этой волатильности – геополитическая ситуация. Мы видим, что вокруг Ирана сохраняется высокая неопределённость, и рынок закладывает эти риски в цену, – отметил председатель совета Petrocouncil Асылбек Джакиев.

Дополнительное давление на рынок усилили заявления официальных представителей обеих стран, которые инвесторы расценили как сигнал о возможной эскалации конфликта и рисках для поставок нефти из региона.

Фундаментальные факторы

Помимо геополитики, рост цен на нефть поддержали и внутренние рыночные факторы.

На сегодняшний день доллар заметно ослаб. Индекс доллара DXY, который показывает курс доллара к основным мировым валютам, опустился примерно до 96 пунктов – это почти на 2% ниже, чем месяц назад. Когда доллар дешевеет, нефть становится выгоднее для покупателей из других стран, и это автоматически поддерживает рост цен.

При этом, как подчёркивает Асылбек Джакиев, текущий рост цен носит во многом краткосрочный характер.

– Даже если в случае возможных ударов цены временно вырастут, этот рост будет краткосрочным. В целом рынок, по нашим оценкам и по прогнозам международных агентств, будет находиться в диапазоне 70–80 долларов за баррель, – считает он.

По его словам, быстрое насыщение рынка дешёвой нефтью, в том числе за счёт Венесуэлы, маловероятно.

– Инфраструктура там изношена, долгие годы действовали санкции. Нужны геологоразведка, новые маршруты, инвестиции. Это вопрос не месяцев, а лет, – пояснил эксперт.

Ситуация в Казахстане

Для Казахстана ключевым каналом экспорта нефти остаётся Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), через который проходит основная часть экспортных поставок. По этому маршруту нефть поставляется на мировой рынок через морской терминал в Новороссийске.

Согласно рыночным данным по сорту CPC Blend, экспортная нефть Казахстана в декабре 2025 года торговалась в диапазоне $65–69 за баррель, при среднем уровне около $67 за баррель. Эти показатели отражают привязку стоимости казахстанской нефти к мировым котировкам Brent, а также условия поставок через систему КТК.

Как отметил председатель совета Petrocouncil Асылбек Джакиев, зависимость от одного экспортного маршрута остаётся для Казахстана существенным риском.

– Казахстан фактически зависит от одной трубы. Последние сбои с КТК показали, что страна недополучила миллионы баррелей нефти, а это – сотни миллионов долларов недополученной выручки, – заявил он.

При этом рост мировых цен, по его словам, в краткосрочной перспективе даёт экономике определённый эффект.

– В краткосрочном периоде рост цен на нефть для Казахстана выгоден. Всё, что выше $70 за баррель, даёт дополнительную экспортную выручку. Но в долгосрочной перспективе резкие геополитические колебания для страны скорее вредны, – отметил эксперт.

Таким образом, в конце января мировые цены на нефть достигли максимума за четыре месяца на фоне сочетания геополитических рисков, сокращения запасов и временных ограничений предложения. Эти факторы уже отражаются на финансовых рынках и экономике стран-экспортёров, включая Казахстан.

Дальнейшая динамика нефтяных котировок будет зависеть от развития ситуации на Ближнем Востоке, данных по запасам и добыче, а также общего состояния мировой экономики. Рынок остаётся чувствительным к новостному фону, что сохраняет вероятность как продолжения роста цен, так и их коррекции в случае снижения напряжённости.