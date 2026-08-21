Стоимость нефти Brent утром 21 августа остается выше 93 долларов за баррель. По данным торгов, котировки находятся в районе 93,5 доллара, снижаясь примерно на 0,3%.

Небольшое снижение происходит после заметного роста накануне. В четверг Brent поднималась выше 94 долларов и достигала максимальных значений почти за четыре недели. В целом за неделю котировки прибавили более 7%.

Главным фактором для нефтяного рынка остается ситуация на Ближнем Востоке и напряженность вокруг Ирана. Участники рынка оценивают риски дальнейших перебоев с поставками и следят за движением судов через Ормузский пролив – один из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью. 20 августа через пролив прошли всего семь грузовых судов против 14 днем ранее.

Еще 20 августа утром Brent торговалась около 92 долларов за баррель. Таким образом, несмотря на небольшую коррекцию в пятницу, цена остается заметно выше вчерашних утренних уровней.

При этом прогнозы на ближайшие месяцы более сдержанные. Управление энергетической информации США ожидает, что средняя стоимость Brent в третьем квартале 2026 года составит около 85 долларов за баррель. В EIA отмечают, что сокращение поставок через Ормузский пролив продолжает поддерживать цены.