В Казахстане стремительно развивается одно из ключевых направлений промышленности — нефтегазохимия, становясь новым драйвером индустриального роста и технологической модернизации экономики, передаёт BAQ.KZ.

Рост производства и стратегические инициативы

По итогам 2024 года объем производства нефтегазохимической продукции достиг 540 тыс. тонн, что на 150,5% выше уровня 2023 года. К концу текущего года планируется довести этот показатель до 590 тыс. тонн. Только за девять месяцев 2025 года уже произведено 477,2 тыс. тонн продукции, что составляет 115,8% к аналогичному периоду прошлого года (412,2 тыс. тонн).

Важным шагом в развитии отрасли стало подписание первого инвестиционного соглашения о строительстве завода по производству метанола — проекта, который открывает новую страницу в истории казахстанской нефтегазохимии.

Кроме того, утверждена Дорожная карта развития нефтегазохимической отрасли на 2024–2030 годы, а также ведется работа над Законом "О нефтегазохимической промышленности", принятие которого запланировано на 2026 год.

Синергия науки и производства

Одним из ключевых факторов развития отрасли стала интеграция науки и промышленности.

Компания KMG PetroChem совместно с Национальной академией наук Республики Казахстан при Президенте РК подписала Соглашение о сотрудничестве по внедрению отечественного карбамида в агропромышленный комплекс.

Академия проводит лабораторные и полевые исследования почв и растений, готовит научные отчеты и практические рекомендации. Испытания, охватывающие около 600 гектаров посевных площадей в различных агроклиматических зонах, уже стартовали в 2025 году.

Результаты позволят повысить урожайность, укрепить экспортный потенциал и обеспечить казахстанских фермеров эффективными отечественными удобрениями.

Фокус на переработку и занятость

Правительство Казахстана продолжает курс на развитие производств с высокой степенью переработки, что способствует повышению конкурентоспособности промышленности и созданию новых рабочих мест.

Развитие нефтегазохимического сектора станет одним из ключевых элементов диверсификации экономики и перехода страны к высокотехнологичному, устойчивому росту.