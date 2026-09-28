Нефтегазовые компании из 30 стран соберутся в Алматы
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С 30 сентября по 2 октября 2026 года в Алматы пройдет 30-я юбилейная международная конференция и выставка «Нефть и газ» – KIOGE 2026. В этом году мероприятие объединит 500 компаний из 30 стран, передает BAQ.KZ.
На протяжении трех десятилетий KIOGE остается одной из профессиональных площадок нефтегазовой отрасли, объединяя представителей государственных структур, национальных и международных компаний, операторов крупных проектов, производителей оборудования, поставщиков технологий и нефтесервисные организации.
Официальную поддержку мероприятию оказывают Министерство энергетики РК, акимат Алматы, KAZENERGY, «КазМунайГаз», PSA, IMBC, Energy Monitor, KazService и Petrocouncil.
500 компаний из 30 стран
В юбилейный год организаторы расширили международное представительство выставки. В KIOGE 2026 примут участие 500 компаний из 30 стран.
Среди них – Казахстан, Азербайджан, Австрия, Великобритания, Германия, Индия, Италия, Китай, Малайзия, Нидерланды, ОАЭ, Оман, Россия, Румыния, Саудовская Аравия, Сингапур, США, Турция и Узбекистан.
В рамках выставки компании представят технологические решения, практические кейсы и закупочные программы, а также возможности сотрудничества с нефтегазовым сектором.
Казахстан в глобальном энергетическом рынке
Центральным событием деловой программы станет 30-я юбилейная Международная конференция KIOGE, которая пройдет 30 сентября и 1 октября.
Главная тема этого года – «От мегапроектов к лидерству на рынках: Казахстан в глобальном энергетическом миксе».
Участники обсудят роль Казахстана в меняющейся архитектуре мирового энергетического рынка, реализацию крупных нефтегазовых и энергетических проектов, международное технологическое сотрудничество и внедрение современных решений.
Первый день откроется пленарным заседанием «Глобальная интеграция: роль Казахстана в новых энергетических цепочках». Среди заявленных тем – место страны в глобальной энергетической повестке 2030+, международные технологические партнерства и критические минералы.
Отдельные сессии будут посвящены геологоразведке и применению искусственного интеллекта, интеллектуальному upstream, экспортной логистике и геополитике маршрутов, цифровой трансформации нефтегазовой отрасли, ESG и низкоуглеродному развитию.
Кроме того, участники рассмотрят перспективы нефтегазового машиностроения и нефтехимии.
Газ, газохимия и энергетическая безопасность
Второй день конференции будет посвящен развитию газовой отрасли и газохимии. Эксперты также обсудят вопросы долгосрочной энергетической безопасности, энергетического баланса и отраслевой политики.
Таким образом, KIOGE 2026 объединит выставочную и деловую программы: представители отрасли смогут обсудить перспективы нефтегазового и энергетического комплекса, представить новые технологии и рассмотреть возможности для международного сотрудничества.
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