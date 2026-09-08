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Нефтегазовые компании обяжут готовить казахстанцев на замену иностранным кадрам

8 Сентября 2026, 11:33
АВТОР
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Freepik.com 8 Сентября 2026, 11:33
8 Сентября 2026, 11:33
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Фото: Freepik.com

Казахстанских специалистов будут готовить для замещения иностранных кадров в нефтегазовой отрасли. Об этом на заседании Правительства сообщил министр энергетики РК Ерлан Аккенженов, передает BAQ.KZ.

По его словам, специалистов будут готовить в рамках специальной программы.

«В рамках внедрения Улучшенного модельного контракта для сложных проектов предусмотрено обязательство по разработке и согласованию с Министерством энергетики программы замещения иностранных кадров казахстанскими специалистами.

Программа обеспечивает своевременное формирование кадрового резерва, подготовку и обучение для последующего замещения иностранных кадров, а также предусматривает приоритетное рассмотрение кандидатур граждан Казахстана», – сказал министр.

Ранее сообщалось, о том, что спрос на строителей в 4,5 раза превышает объем подготовки кадров. 

В Казахстане также планируют обновить профессиональные стандарты для рабочих специальностей с учетом цифровизации и распространения искусственного интеллекта. До конца 2026 года такими стандартами намерены охватить более 600 рабочих профессий.

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