Нефтегазовые компании обяжут готовить казахстанцев на замену иностранным кадрам

Казахстанских специалистов будут готовить для замещения иностранных кадров в нефтегазовой отрасли. Об этом на заседании Правительства сообщил министр энергетики РК Ерлан Аккенженов, передает BAQ.KZ.

По его словам, специалистов будут готовить в рамках специальной программы.

«В рамках внедрения Улучшенного модельного контракта для сложных проектов предусмотрено обязательство по разработке и согласованию с Министерством энергетики программы замещения иностранных кадров казахстанскими специалистами. Программа обеспечивает своевременное формирование кадрового резерва, подготовку и обучение для последующего замещения иностранных кадров, а также предусматривает приоритетное рассмотрение кандидатур граждан Казахстана», – сказал министр.

Ранее сообщалось, о том, что спрос на строителей в 4,5 раза превышает объем подготовки кадров.

В Казахстане также планируют обновить профессиональные стандарты для рабочих специальностей с учетом цифровизации и распространения искусственного интеллекта. До конца 2026 года такими стандартами намерены охватить более 600 рабочих профессий.