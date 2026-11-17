Долю внутристрановой ценности в закупках нефтегазового сектора планируют довести до 65,5% к концу 2026 года. Об этом на заседании Правительства сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов, передает корреспондент BAQ.KZ.

По данным Министерства энергетики, за девять месяцев текущего года недропользователи топливно-энергетического сектора закупили товары, работы и услуги на 3,553 трлн теңге.

Из этой суммы 1,967 трлн теңге пришлось на внутристрановую ценность, что составляет 55,4%. При этом утвержденный план на 2026 год предусматривает показатель 60,7%.

«В рамках проводимой работы по переводу ранее заключенных меморандумов и соглашений в реальные контракты до конца года ожидается увеличение показателей по внутристрановой ценности до 65,5%», – сообщил министр.

Для достижения этой цели Министерство продолжает работу с недропользователями по расширению участия казахстанских предприятий в закупках.

Отдельное внимание уделяется заключению долгосрочных договоров, локализации производств и созданию условий для поставок отечественной продукции крупным нефтегазовым компаниям.

По словам Аккенженова, в законодательство уже внесены изменения, предусматривающие дополнительные обязательства недропользователей по закупке продукции с местным содержанием.